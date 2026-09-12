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Помоћ добрих људи: Породица из Автовца добила нову кућу

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12.09.2026 19:50

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Породица Милаковић је у оронулој кући у Автовцу
Фото: АТВ

Прије мање од двије године у Автовцу код Гацка биљежи рушевну кућу без струје и воде, биљежимо сузе и вапај породице Милаковић. Сада у једном гатачком насељу биљежимо потпуно нову кућу и насмијану исту породицу. А све захваљујући добрим људима.

"Ово је мени мио осјећај, у каквом сам јаду била и шта ме је све трљали, газило. Хвала људима из цијеле наше Херцеговине који су помогли", рекла је Драгица Суџум.

"Баш лијеп осјећај и хвала људима пуно што су ми помогли и пријатељима што су дошли да обо ураде. Хвала од свег срца", рекао је Стево Милаковић.

А цијелу акцију око изградње куће водио је и на својим леђима изнио њихов комшија Немања Ћаласан. Данас и њему срце пуно среће а уста пуна ријечи захвалности.

"Мени је данас пуно срце када видим да је породица Милаковић напокон добила нову кров над главом. Такође користим прилику да се захвалим свим добрим људима, свим приватним и јавним предузећима", рекао је Немања Ћаласан, комшија.

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У акцији је прикупљено преко 50.000 марака и грађевински материјал у вриједности око 20.000 марака. Помогли су бројни појединци али и многи колективи предњачи РиТЕ Гацко. Захвални и у Центру за социјални рад.

"Ова породица је у систему социјалне заштите дуги низ година. Ми као институција смо им сходно нашим правима помагали колико смо могли", рекла је Анђелка Бољановић, социјални радник Гацко.

"Јако сам поносан на све раднике РИТЕ Гацко који су се одрекли дијела својих плата да би данас ова породица уселила у нову кућу. На то смо јако поносни. И ми као друштвено одговорна компанија смо се одговорно понијели", рекао је Максим Скоко, директор РиТЕ Гацко.

Нова кућа се налази у гатачком насељу Воћњак. Кућа је површине 52м квадратни и потпуно је опремљена, окућница је 357 квадрата.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Помоћ

Гацко

кућа

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