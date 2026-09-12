Несвакидашњи случај у БиХ: Због ресивера завршила на суду

Аутор:АТВ редакција
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Општински суд у Љубушком 19. августа 2026. године потврдио је оптужницу Кантоналног тужилаштва у Широком Бријегу, подигнуту 22. априла 2026. године против Д. Б. због постојања основане сумње да је починила кривично дјело Самовлашће из члана 370. ставка 1. Кривичног закона ФБиХ.
Према наводима оптужнице, догађај се одиграо 7. септембра 2023. године око 15:10 сати у мјесту С. – Г., у просторијама подузећа “МАЛ Гризељ” д. о. о.
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Истог дана њен син Ф. Б. у радњу је донио покварени ресивер, заједно с припадајућим рачуном, гарантним листом и кутијом. Након што је упознат да уређај мора бити послат на сервис, без могућности добијања замјенског уређаја, Д. Б. је, према оптужници, дошла у радњу незадовољна таквим исходом.
Радника М. Г. упитала је "Ди стоје ресивери?", након чега јој је показао гдје се налазе. У оптужници се наводи да је потом пришла полици и без одобрења радника узела нови ресивер.
Након тога упитала је "је л' има ико од старијих радника", а када јој је речено да се старији колега И. М. налази на врху степеништа, почела му је довикивати: "Каква је то гаранција, када се не може одмах замијенити за нов".
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Према оптужници, И. М. јој је објаснио правила те је више пута упозорио да ресивер врати на полицу или ће морати позвати полицију. Она му је одговорила "Слободно ти пријави", те је с новим ресивером напустила радњу.
Тужилаштво наводи да је тиме, употребом силе, прибављала неко своје право за које сматра да јој припада, због чега јој се на терет ставља кривично дјело Самовлашће.
Из Кантоналног тужилаштва ЗХК нагласили су да се објавом не прејудицира исход кривичног поступка.
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