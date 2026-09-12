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Чуварка имала интимне односе са затвореником

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12.09.2026 10:46

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Саманта Стовел
Фото: Друштвене мреже

Бивша затворска службеница Саманта Стовел (23) из Атертона избјегла је одлазак у затвор након што је признала да је током рада у затвору "Манчестер", била у љубавној вези са једним од затвореника.

Стовел је у затворској служби почела да ради са само 19 година. Током 2023. године ступила је у контакт са затвореником Конором Добсоном (29), који је служио казну од 15 година због смрти старије жене у саобраћајној несрећи након бјекства са мјеста удеса.

Њих двоје су од фебруара до августа размјењивали поруке путем Воцапа, интимне фотографије и видео-снимке, као и обављали видео-позиве. У порукама су једно другом изјављивали љубав, док је Стовел себе називала његовом "малом принцезом".

Добсон је преко чланова своје породице уплатио 1.200 фунти на њен рачун. Новац је, према наводима из поступка, потрошила на заједничку вечеру, производе бренда Тифани, наруквицу и фризуру.

Веза је откривена када су затворски службеници пронашли ајфон у Добсоновој ћелији. Анализом телефона откривене су поруке и други докази о њиховом односу, након чега је Стовел добила отказ.

Судија Патрик Филд изрекао јој је казну од шест мјесеци затвора, али условно на двије године, тако да неће одмах иза решетака. Као значајну олакшавајућу околност навео је њене године у вријеме почињења дјела.

Судија је оцијенио да је њена незрелост и недостатак животног искуства могли да је учине подложном манипулацији искуснијих затвореника. Посебно је истакао питање како је могуће да је деветнаестогодишња дјевојка послата да ради у затвору са одраслим мушкарцима.

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Тагови :

Затвор

интимни односи

Сексуални односи

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