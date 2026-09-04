Преминуо у аутомобилу током односа са партнерком

Аутор:АТВ редакција
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Београђанин (57) из насеља Калуђерица преминуо је од срчаног удара у свом аутомобилу током се*суалног односа са својом три године старијом партнерком након што је узео прекомјерну дозу препарата за потенцију.
Ова несвакидашња трагедија догодила се прије неколико година, али је сада опет постала актуелна након што су је поједини медији рециклирали у својим интернет издањима.
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Случај се наводно догодио око два сата ујутру, у београдском приградском насељу Степин гај у Великом Мокром Лугу, преноси "Еспресо".
"Мушкарац је у шуму дошао аутомобилом са својом дјевојком, која је три године старија од њега. Планирали су да имају однос у колима, па је он посегао за лијековима за потенцију вијагра, које је са собом понио. Попио је једну таблету, али пошто она није одмах дјеловала, одлучио је да попије још двије, иако је на упутству јасно назначено да дејство стимуланса почиње тек за пола сата", казао је тада за "Курир" добро обавијештен извор.
Међутим, у тренутку када су ступили у се*суални однос, несрећном човјеку је позлило.
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"Прекомјерна доза изазвала је толико јак срчани удар да је несрећни човјек на мјесту остао мртав. Унезвијерена жена успјела је некако да га помјери, а када је видјела да не даје знаке живота, одмах је позвала Хитну помоћ. Љекари су дали све од себе да га врате у живот, али безуспјешно", додао је тада саговорник.
Он каже да је тијело послато на обдукцију, која је потврдила да је умро од срчаног удара.
"Занимљиво је да се у Степином гају, одмах након полиције, појавила и породица жене која је пријавила случај. Наиме, она је у паници позвала свог зета и унуку, па су они дошли по њу", казао је саговорник.
Полиција, која је сатима радила увиђај, имала је те ноћи и непријатну дужност да обавијести породицу преминулог о томе шта се догодило.
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"Ријеч је о човјеку који је растављен од супруге, а у колима је био са женом са којом је у љубавној вези. Како је овдје у питању задесна смрт, полицајци су морали да позову породицу и обавијесте их. Међутим, када су контактирали с дјецом преминулог и замолили их да дођу по аутомобил, они су одговорили да их није брига ни за њега, а ни за кола, чим су чули од чега је преминуо и под којим околностима", навео је извор "Курира".
"Вијагра" или силденафил-цитрат је лијек који се користи за третирање еректилне дисфункције и пулмоналне артеријске хипертензије.
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Према подацима доступним на интернету, почиње да дјелује 12 минута до пола сата од узимања, а најјачи ефекат има сат времена по испијању.
Љекари савјетују да се сам лијек попије пола сата прије планираног се*суалног односа, а прекомјерна доза углавном се завршава кобно.
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