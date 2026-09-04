Ухапшен 18-годишњак због убиства у сарајевском насељу Горица

Аутор:Огњен Матавуљ
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Сарајевска полиција ухапсила је одбјеглог Е.И. (18), осумњиченог за убиство Е.С. (34) који је преминуо након пуцњаве у сарајевском насељу Горица.
”Полицијски службеници Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево ухапсили су Е.И. због основа сумње да је починио кривично дјело убиство”, рекла је портпарол МУП-а КС Мерсиха Новалић.
Пуцњава се догодила синоћ у 22.30 часова обавијештена у улици Дајанли Ибрахим-бега у насељу Горица. Повријеђени мушкарац Е.С. је возилом Завода хитне медицинске помоћи КС превезен на указивање помоћи у Клинички центар Универзитета у Сарајеву гдје је у 23.05 часова констатована његова смрт.
Увиђај, којим је руководила дежурни тужилац, спровели су припадници Управе полиције МУП-а КС. Полиција је у 2.30 часова ухапсила Ђ.С. (18) због постојања основа сумње да је починио кривично дјело помагање у убиству, док се за починиоцем трагало.
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