Хитно потребна крв за једно од троје повријеђене дјеце

Аутор:АТВ редакција
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За дјечака који је тешко повријеђен у саобраћајној несрећи у Доњој Копривни код Цазина хитно је потребна крв.
Апел за помоћ објављен је јутрос, а према информацијама из објаве, крв је потребно донирати у Кантоналној болници у Бихаћу.
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Подсјетимо, у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у четвртак, 3. септембра, око 20:30 сати у Доњој Копривни код Цазина, тешко је повријеђено троје малољетне дјеце.
Како је раније из Министарства унутрашњих послова Унско-санског кантона потврђено за портал "Радиосарајево.ба", дјеца се тренутно налазе у животној опасности.
Према досадашњим информацијама, аутомобил је усљед неприлагођене и велике брзине пробио ограду и ударио дјецу која су се налазила у дворишту породичне куће.
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Ухапшен је Фахрет Хорозовић, познатији као Факи који је осумњичен да је изазвао несрећу. Над њим се спроводи криминалистичка обрада, након чега ће бити предат у надлежност Тужилаштва.
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