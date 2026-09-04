Супруга Ратка Младића проговорила о његовој посљедњој жељи

Коментаришући чињеницу да ће Младић почивати поред њихове преминула кћерке Ане, она је дала кратку изјаву:

"Срце ми је мирније, Ратку је испуњена посљедња жеља да почива поред нашег дјетета".

Она је поновила свој став о судском процесу који је вођен против њеног супруга. Подсјећамо, у тренутку када је Ратку Младићу изречена пресуда, његова супруга је јавно одбацила одлуку суда.

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"Ратко, било је извјесно, жив се неће вратити из Хага. Али... остала је рана да се толико мучио у жудњи да барем који дан проведе овдје. Сада, ова неправедна одлука суда је најдубљи жиг. Ратко није заслужио такву казну. Као човјек и као војник, био је високо моралан и праведан. Он је, заправо, био за нека друга времена. Али, ваљда ће једном доћи и ти дани који ће посвједочити да му нису пресудили ни по праву, ни по правди", рекла је.

Како је испричала за "Новости", Младић није пропуштао да је подсјети на дане који су им значили у заједничком животу - на дан када су рођена њихова дјеца, када су рођени унуци, када ју је запросио и оженио се њоме...

Само је никада није подсјећао на дан смрти њихове кћерке Ане, али ју је и тада звао из затвора у Хагу и дуго ћутао.

Подсјетимо, тијело Ратка Младића транспортовано је јуче у Србију из Хага и оно је превезено одмах на Војномедицинску академију (ВМА) . На београдском аеродрому "Никола Тесла" организован је дочек на ком се могао видјети ковчег који је био прекривен заставама Србије и Републике Српске.

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Авион са тијелом Младића слетио је на београдски аеродром јуче нешто прије 18 часова. Након дочека, тијело је превезено на ВМА гдје ће бити обављена обдукција, док је сахрана заказана за понедјељак 7. септембар на Топчидерском гробљу.

На захтјев породице и на основу дописа министра правде, на ВМА ће бити обављена обдукција тијела Ратка Младића, а налази ће у најкраћем року бити достављени породици и надлежним институцијама.