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Дарко Младић објавио детаље о сахрани Ратка Младића

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04.09.2026 12:05

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Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић
Фото: АТВ

Дарко Младић, син генерала Ратка Младића, рекао је да ће његов отац бити сахрањен у понедјељак, 7. септембра.

"Сахрана ће бити одржана у понедјељак од 7 часова у цркви Светог Луке у Кошутњаку и они који су заинтересовани да изразе саучешће и одају почаст генералу то могу да ураде од 7 до 12", часова.

Додао је да ће након тога поворка кренути на Топчидерско гробље гдје ће око 14 сати бити обављена сахрана.

Поручио је да ће генерал Младић почивати поред кћерке Ана.

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Тагови :

Дарко Младић

Ратко Младић

Сахрана Ратка Младића

Ратко Младић сахрана

Коментари (4)

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