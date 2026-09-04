Дарко Младић објавио детаље о сахрани Ратка Младића

Аутор:АТВ редакција
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Дарко Младић, син генерала Ратка Младића, рекао је да ће његов отац бити сахрањен у понедјељак, 7. септембра.
"Сахрана ће бити одржана у понедјељак од 7 часова у цркви Светог Луке у Кошутњаку и они који су заинтересовани да изразе саучешће и одају почаст генералу то могу да ураде од 7 до 12", часова.
Додао је да ће након тога поворка кренути на Топчидерско гробље гдје ће око 14 сати бити обављена сахрана.
Поручио је да ће генерал Младић почивати поред кћерке Ана.
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