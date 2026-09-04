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СНСД озваничио почетак кампање: Минић и Цвијановићева побједнички кандидати

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04.09.2026 12:44

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Лидер СНСД-а Милорад Додик и кандидати СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић и српског члана Предсједништва Жељка Цвијановић лијепљењем првог плаката озваничили су почетак кампање за опште изборе
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Лидер СНСД-а Милорад Додик и кандидати СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић и српског члана Предсједништва Жељка Цвијановић лијепљењем првог плаката озваничили су почетак кампање за опште изборе.

Потпредсједник СНСД-а и кандидат за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је да је сигурна у велику побједу уиграног страначког тима на чијем је челу лидер те партије Милорад Додик.

"Након свих година и искушења СНСД је био и остао брана и препрека свима који желе нанијети зло Републици Српској", рекла је Цвијановићева.

Она је навела да је СНСД партија која има интегритет и јасне политике.

"Вјерујте нам јер ћемо стићи у све дијелове свијета да кажемо истину о Српској и бранимо њене интересе", поручила је Цвијановићева.

Она је навела да иза ње и других људи из СНСД-а стоји чврст тим предвођен Милорадом Додиком.

"Желимо да имамо предсједника Републике који ће истински знати њену важност. Желимо и чврсту стабилну власт и Владу и то је оно што нам треба. Идемо у још једну побједу СНСД-а и то је одговорност коју заједно морамо понијети да бисмо испунили свој политички задатак због којег смо и основани", рекла је Цвијановићева.

Додик је истакао да је Република Српска данас стабилна и сређена, те да је циљ ове странке да српски народ и у наредном мандату води кроз стабилне и успјешне воде.

СНСД озваничио почетак кампање

"Кампања почиње данас и траје до 4. октобра, када треба да прогласимо побједу на свом нивоима", изјавио је Додик у Бањалуци обраћајући се након симболичног откривања изборних плаката.

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић рекао је да ова странка иза себе има бројне успјехе и резултате, те да је спремна да истим темпом настави и у будућности.

Минић је истакао да је велика част имати подршку и бити дио тима СНСД-а, на челу са предсједником Милорадом Додиком, који води у побједе.

"Мало је времена да набројимо шта је СНСД све урадио за развој, за народ, за борце, за мајке", рекао је Минић у обраћању приликом симболичног откривања првог изборног плаката СНСД-а у Бањалуци.

Он је навео да су највиши страначки функционери направили огроман искорак у позиционирању Републике Српске у свијети и успјелу да отворе многа врата и пренесу истину највећим свјетским лидерима.

"Сада смо у великом инвестиционом циклусу и имамо нешто о чему смо могли само да сањамо. Задовољство је бити дио овог тима, који гради Републику Српску управо онако како су то жељели они који више нису међу нама, а то је стабила и слободна Република Српска", рекао је Минић.

Он је истакао да због свих оних који су дали животе за Републику Српску и због будућности дјеце, тим СНСД-а на челу са Додиком иде у изборну побједу.

Додик је поручио да су Саво Минић и Жељка Цвијановић побједнички кандидати за предсједника Републике Српске и српског члана Предсједништва БиХ.

Он је навео да СНСД тренутно има 40 одсто подршке у Српској и треба да, како је рекао, "помете" на изборима.

"Република је данас стабилна и сређена, а предузели смо низ мјера да буде тако", нагласио је Додик.

Плакат су открили Додик, Цвијановићева и Минић, у присуству врха СНСД-а, чланова и симпатизера станке.

Изборни слоган СНСД-а за опште изборе је "Увијек уз народ, увијек уз Српску".

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Тагови :

Милорад Додик

Жељка Цвијановић

Саво Минић

Izborna kampanja

Избори 2026.

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