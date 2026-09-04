У недјељу без струје 6.000 потрошача у Бијељини

Аутор:АТВ редакција
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У Бијељини ће у недјељу, 6. септембра, без електричне енергије бити 6.000 потрошача током годишњег ремонта трафостанице "Бијељина три" и припадајућих далековода, најављено је из "Електро-Бијељине".
Електричну енергију од 8.00 до 15.00 часова неће имати потрошачи у ширем центру града, у насељима Галац, Букреш и дијеловима насеља Пет језера, Богдановића плац и Томбак.
Ријеч је о потрошачима који се снабдијевају са далековода "Центар два", "Парк", "Карађорђева", "Стадион" и "Крушевље три".
Детаљан списак улица које ће бити обухваћене планским застојем објављен је на сајту предузећа.
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