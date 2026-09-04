У Теслићу проглашено стање елементарне непогоде због пожара

Аутор:АТВ редакција
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Градоначелник Теслића Милан Миличевић прогласио је стање елементарне непогоде на дијелу града угроженог пожарима који обухвата локалитете Миљковача и Гаше због чега је затражено ангажовање хеликоптера Министарства унутрашњих послова Републике Српске.
"У контакту сам с кабинетом премијера Републике Српске и Републичком управом Цивилне заштите, те је упућен захтјев за ангажовање хеликоптера у гашењу пожара", саопштио је Миличевић.
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Он је навео да информације и процјене командира Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Теслић Саве Бубића и директора Шумског газдинства Горана Јовића говоре да је јутрос дошло до значајног погоршања ситуације на пожариштима на локалитету Миљковача у Мјесној заједници Булетић и локалитету Гаше у Мјесној заједници Каменица, преноси Срна.
Територијална ватрогасно-спасилачка јединица Теслић, Шумско газдинство и остале надлежне службе настављају активности на терену, а градске службе су у сталној координацији са свим субјектима ангажованим на гашењу пожара.
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