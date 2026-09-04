Влада Српске издваја 23 милиона КМ за подстицаје

Аутор:АТВ редакција
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Министар привреде и предузетништва Републике Српске Раденко Бубић изјавио је у Бањалуци да је Влада Српске данас усвојила информацију о спровођењу јавног позива за додјелу подстицаја за улагања, за шта су у овој години издвојена 23 милиона КМ.
"У јуну је расписан јавни подстицај за улагања привредних субјеката. Услове су испунила 273 предузећа. Ово је трећи од подстицаја Владе Републике Српске у овој години", рекао је Бубић на конференцији за новинаре након сједнице Владе Републике Српске.
Он је истакао да је више од 20 привредних субјеката инвестирало више од милион КМ.
Бубић је навео да је Влада Српске усвојила одлуку да плате радницима Радио-телевизије Републике Српске буду повећане 10 одсто.
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