Logo

Влада Српске издваја 23 милиона КМ за подстицаје

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.09.2026 10:33

Коментари:

2
Раденко Бубић министар привреде и предузетништва
Фото: АТВ

Министар привреде и предузетништва Републике Српске Раденко Бубић изјавио је у Бањалуци да је Влада Српске данас усвојила информацију о спровођењу јавног позива за додјелу подстицаја за улагања, за шта су у овој години издвојена 23 милиона КМ.

"У јуну је расписан јавни подстицај за улагања привредних субјеката. Услове су испунила 273 предузећа. Ово је трећи од подстицаја Владе Републике Српске у овој години", рекао је Бубић на конференцији за новинаре након сједнице Владе Републике Српске.

Он је истакао да је више од 20 привредних субјеката инвестирало више од милион КМ.

Бубић је навео да је Влада Српске усвојила одлуку да плате радницима Радио-телевизије Републике Српске буду повећане 10 одсто.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Раденко Бубић

Подстицаји

Влада Републике Српске

Коментари (2)

Више из рубрике

Нејт Колинс пуни канистер горивом за свој алат за уређење пејзажа у понедјељак, 9. марта 2026. године, у Арлингтону, Тексас.

Економија

Цијене горива у Њемачкој руше рекорде

4 ч

1
Владимир Путин на форуму у Санкт Петербургу

Економија

Стиже велика промјена у Русији: Путин открио планове

22 ч

0
Ријал је званични назив за новац у неколико држава свијета као што су Иран, Карат, Оман, Саудијска Арабија. Ова ријеч потиче од шпанске ријечи за стари новац

Економија

Ријал опет пао, потребно више од 2,2 милиона за један долар

1 д

0
Шта ће бити са цијеном нафте? "Улазимо у нови циклус тензија и неизвјесности"

Економија

Шта ће бити са цијеном нафте? "Улазимо у нови циклус тензија и неизвјесности"

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

48

Бијељинац ухапшен због крађе трактора!

13

48

Преминуо у аутомобилу током односа са партнерком

13

37

Игор оженио Стану јер је невина: Првог дана брака га шокирала

13

36

Ухапшен 18-годишњак због убиства у сарајевском насељу Горица

13

35

Подигнута оптужница против браће Тејт: Зарадили 1.25 милиона долара од експлоатације малољетника

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима