Стиже велика промјена у Русији: Путин открио планове

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Русија мора да покрене нови инвестициони циклус, при чему би приватни капитал требало да има већу улогу, док држава треба да уклања бирократске препреке и ствара услове за улагања, поручио је данас руски предсједник Владимир Путин на пленарном засједању Источног економског форума.
Путин је оцијенио да је тренутни пад инвестиција дјелимично посљедица свјесне политике усмјерене на сузбијање инфлације у Русији која тренутно износи 6,3 одсто, преноси „Комерсант“.
Висока референтна каматна стопа у Русији, према његовим ријечима, представља цијену очувања макроекономске стабилности, али је сада важно пронаћи равнотежу између контроле цијена и економског раста. „Влада и Централна банка Русије за сада успијевају да прођу између Сциле и Харибде“, рекао је Путин.
Русији су, како је навео, потребни ефикаснији механизми подршке инвестицијама, нарочито у логистици, али државни новац не треба да буде главни извор улагања.
„Важније су приватне, а не државне инвестиције“, поручио је Путин, уз захтјев да се смањи административно оптерећење компанија и уклоне препреке за пословање.
Предсједник Русије оцијенио је да буџетски дефицит није критичан с обзиром на низак ниво јавног дуга земље.
Умјесто класичне штедње, како је навео, држава би требало да рационалније распоређује буџетска средства, док је гласине о могућем замрзавању депозита грађана назвао „глупим дезинформацијама“.
Владимир Путин је навео да руски Далеки исток треба да постане један од главних ослонаца новог инвестиционог циклуса.
Путин је најавио да ће прва нафта са пројекта „Восток оил“ компаније „Росњефт“ ускоро кренути према потрошачима.
У посљедњих 11 година у далекоисточне регионе привучено је око 25 билиона рубаља капиталних улагања, док је бруто регионални производ повећан више од три пута.
Од 1. јануара 2027. године на Далеком истоку и Арктику биће уведен јединствени повлашћени режим за пословање, а подршка ће бити проширена на све пројекте, додао је он.
Изградња станова на Далеком истоку за шест година удвостручена је, док је незапосленост смањена четири пута, на 2,2 одсто.
Русија планира стандарде за аутономни превоз цивилног терета дроновима, цјелогодишњу навигацију дуж Трансарктичког транспортног коридора који укључује Сјеверни морски пут и повезивање арктичких поморских терминала са унутрашњим пловним путевима, навео је Путин.
Демографија је, према Путиновим ријечима, један од кључних услова дугорочног економског развоја и питање националне безбједности.
Власт жели да створи додатне подстицаје за породице и младе жене, а Путин је затражио да се повећане накнаде за рођење трећег дјетета на Далеком истоку продуже до 2030. године.
Источни економски форум у Владивостоку почео је 1. септембра и траје до сутра, а учешће су потврдиле делегације из 80 земаља, објавио је савјетник руског предсједника Антон Кобјаков.
Главна тема овогодишњег форума је „Далеки исток – развој у корист људи“.
Фондација „Росконгрес“, организатор догађаја, очекује потписивање око 380 споразума, укупне вриједности до 6,5 билиона рубаља, у областима важним за развој руског Далеког истока.
Прошлогодишњи Источни економски форум окупио је око 8.000 учесника из 75 земаља, пренијели су раније медији, пише Танјуг.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
16
25
16
10
16
09
16
06
15
57
Тренутно на програму