Шобот: Европска награда квалитета - подстрек за даље унапређење рада

Аутор:АТВ редакција
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Европска награда квалитета представља велико признање за Универзитетски клинички центар /УКЦ/ Републике Српске и потврду преданог рада свих запослених који знањем, одговорношћу и професионалношћу свакодневно доприносе унапређењу здравствене заштите, рекао је вршилац дужности директора ова здравствене установе Никола Шобот.
"Ово је успјех свих запослених у УКЦ-у Републике Српске који свакодневно доприносе квалитету рада наше установе", рекао је Шобот поводом добијања Европске награде квалитета.
Награда, каже, представља и обавезу за УКЦ да настави још снажније да унапређује све сегменте рада са јасним циљем да пацијент буде у центру дјеловања и да му буде пружена квалитетна, сигурна и ефикасна здравствена услуга.
Република Српска
Европска награда квалитета за УКЦ Српске
Он је нагласио да је награда подстрек да наставе да граде УКЦ као савремену и ефикасну здравствену установу.
Главни оперативни директор ЕФQМ мреже Ђанлука Муле истакао је да је ово признање потврда преданог рада медицинског особља, руководства и административних тимова УКЦ-а Републике Српске, али и важан корак ка даљем унапређењу.
"Чланство у ЕФQМ мрежи омогућиће УКЦ-у Републике Српске размјену искустава и најбољих пракси са водећим здравственим организацијама широм Европе, као и континуиран рад на унапређењу квалитета и резултата", рекао је Муле.
Он је нагласио да ће за институцију од значаја који УКЦ има за Републику Српску ово признање представља важан темељ за даљи развој, јачање међународног кредибилитета и изградњу културе континуираног унапређења.
"Ово није симболично признање, већ резултат ригорозног процеса процјене, заснованог на конкретним доказима, подацима и анализи руковођења, стратегије и остварених резултата", рекао је Муле.
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Виши руководилац научног пројекта Патрисија Карвахал рекла је да су токопм процјене уочили да УКЦ има снажне темеље за континуирано унапрјеђење кроз успостављене структуре, процесе и, прије свега, људе посвећене квалитету.
"Ова процјена није само оцјена тренутног стања, већ прилика да организација препозна своје снаге и јасно дефинише простор за даљи напредак", рекла је Карвахалова.
УКЦ је постао пуноправни члан Европске организације за квалитет са сједиштем у Бриселу.
Примјена ЕФQМ модела омогућава УКЦ даљи развој организације, још снажнију усмјереност на квалитет здравствених услуга пацијентима, ефикасније кориштење ресурса и унапређење процеса.
Европска награда квалитета је глобално признање за квалитет организације, управљање промјенама, унапређење организационих перформанси и постизање одрживих резултата.
Носиоци ово престижног признања у окружењу су Клинички центар Словеније у Љубљани и Министарство здравља Чешке.
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