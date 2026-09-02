На УКЦ-у Српске прво Одјељење за терапију бола

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Република Српска добила је прво Одјељење за терапију бола на УКЦ-у Републике Српске. Ново одјељење намијењено је пацијентима који пате од хроничног бола који знатно нарушава свакодневно функционисање, а често није довољна уобичајена терапија лијековима. Биће третиране све врсте болова, те спровођене интервентне процедуре за терапију бола.
Хронични бол више не мора да буде начин живота. У ту сврху, у УКЦ-у Српске почело је са радом посебно Одјељење. Под хроничним болом подразумијева се бол који траје дуже од три мјесеца.
"Један од најучесталијих јесте бол у кичми који према подацима у нашој земљи иде и до 70 одсто. Оно што ће се првенствено радити у овом Одјељењу јесу интервентне процедуре за терапију против бола. Анестезиолог јесте кључна фигура у дјељењу за интервентне процедуре које ће се сводити на перираткуларне и перинеуралне инјекције које ће отклањати болове", истакла је Сузана Шобот, шеф Одјељења за терапију бола на УКЦ-у Републике Српске.
Ријеч је о циљаним блокадама и другим процедурама којима се дјелује на структуре и нерве одговорне за настанак и преношење бола.
"Овдје бих истакао двије групе пацијената, то су пацијенти са малигним обољењима и наравно пацијенти који имају проблем са коштано - зглобним системом и управо овакав Центар ће довести до развоја нових терапијских модалитета гдје ћемо их "обезболити" и живот учинити лакшим и подношљивијим", истакао је Никола Шобот, в.д. генералног директора УКЦ-а Републике Српске,
Одјељење је смјештено у згради Хематоонкологије УКЦ-а. Процедура до терапије – једноставна.
"Пацијенти се наручују преко кол центра УКЦ-а Републике Српске за преглед са специјалистичком упутницом за Клинику за анестезију и интензивно лијечење, односно за терапију бола и за интервентне процедуре са болничком упутницом", нагласио је Драган Ранковић, начелник Клинике за анестезију и интезивно лијечење на УКЦ-у Републике Српске.
Пацијентима у Одјељењу за терапију бола ће након детаљне процјене бити доступни савремени приступи лијечењу, који осим одговарајуће медикаментозне терапије укључују и минимално инвазивне интервенцијске процедуре за лијечење бола.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
38 мин0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч3
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
17
10
17
10
16
56
16
54
16
51
Тренутно на програму