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Кошарац: Романија има капацитет и за мини-сирану и АПИ комору

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02.09.2026 14:56

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Сташа Кошарац
Фото: АТВ

Романија има капацитет за формирање мини-сиране и АПИ коморе, а то су, уз израду студије развоја туризма, пројекти који слиједе на Сокоцу након покретања "Романијске куће", истакао је данас замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.

"Хвала начелнику општине Соколац Страхињи Башевићу који је имао визију и врло кредибилан захтјев који се односио на то шта можемо да урадимо када су у питању пољопривредни произвођачи на Романији", изјавио је Кошарац новинарима.

Кошарац, који је и министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара, истакао је да на Сокоцу годишње буде произведено око шест милиона литара млијека, те готово 30 тона меда, а да ту постоји око 150 организованих произвођача тог пчелињег производа.

Наводећи да, као што Требиње има "Херцеговачку кућу", Бањалука "Крајишку", Кошарац је упитао зашто Романија не би имала "Романијску кућу"?

"Наше опредјељење је било да кандидујемо пројекат преко Министарства спољне трговине и економских односа у Савјету министара и италијанских структура власти и обезбиједимо једну врсту финансијске подршке за `Романијску кућу`", рекао је Кошарац.

Он је навео да је "Романијска кућа" идеално мјесто које даје могућност Романијцима, али и другим произвођачима Сарајевско-романијске регије да пласирају своје производе.

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"Желимо да афирмишемо Романију. Мислим да је то пројекат који има даљу могућност развијања, прије свега прераде, брендирања, паковања, а можда чак и по италијанским моделима", истакао је Кошарац.

Кошарац је подсјетио да је финансијска подршка "Романијској кући" дефинисана уз подршку тадашњег ресорног министра, а данашњег премијера Републике Српске Саве Минића.

"Ми смо обезбиједили око 230.000 КМ преко фонда Института `Бари`, а општина Соколац дио средстава. На овом се неће стати јер нам је циљ да у наредним данима дефинишемо подршку пројекту мини-сиране на Сокоцу", рекао је Кошарац.

Према његовим ријечима, у наредних петнаестак дана план је да се промовише студија развоја туризма Романије.

"Ако пјевамо романијске пјесме и волимо Романију - треба да их брендирамо. Ту је начелник имао иницијативу и надамо се да ћемо у 15 дана промовисати и направити акциони план шта све на Романији треба да направимо", рекао је Кошарац, посебно истичући постојање капацитета за формирање АПИ комора, чиме би додатно била обогаћена туристичка понуда Сокоца.

Кошарац је нагласио да је његова политика да подржи пројекте у домену Министарства спољне трговине и економских односа у Савјету министара, те да уз оно што ураде локална заједница и Влада Републике Српске покуша да кроз међународне токове средстава обезбиједи финансије с циљем олакшавања домаћим институцијама.

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"Даћемо подршку и у договору са градоначелником Источног Сарајева Љубишом Ћосићем на најбољи начин афирмисати да се ових дана дефинише и радна групу за стратегију развоја туризма града Источно Сарајево", рекао је Кошарац.

Он је напоменуо да би се у наредном периоду требало радити и на дефинисању, те изради одређених студија када је ријеч о управљању отпадом и још неки пројекти општине Трново.

На Сокоцу је данас званично отворена "Романијска кућа", објекат који је осмишљен као кључни центар за рурални развој и брендирање Романије, а чија је вриједност око 350.000 КМ, преноси Срна.

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Тагови :

Романија

Сташа Кошарац

Соколац

Hercegovačka kuća

Krajiška kuća

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