Logo

Крвави инцидент у Хормузу: Два морнара погинула на саудијском танкеру

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
02.09.2026 15:50

Коментари:

0
Крвави инцидент у Хормузу: Два морнара погинула на саудијском танкеру
Фото: Tanjug / AP / Amirhosein Khorgooi

У сигурносном инциденту у Хормушком мореузу погинула су два филипинска морнара, саопштила је саудијска национална бродарска компанија Бахри.

Инцидент се догодио у понед‌јељак навече, док је нафтни танкер СИДР пролазио кроз овај стратешки поморски правац. Према наводима Бахрија, инцидент се догодио око 23.40 сати по локалном времену.

Трагедија на мору

Британска Управа за поморске трговинске операције (УКМТО) раније је објавила да је примила потврђени извјештај о сигурносном инциденту у којем је учествовао танкер. Пријављене су двије жртве, али тада није било прецизирано да ли је ријеч о погинулим или повријеђеним особама.

Бахри је накнадно потврдио да су страдала два члана посаде, обојица држављани Филипина. Компанија није објавила детаље о природи инцидента нити околностима у којима су морнари изгубили животе.

Према подацима УКМТО-а, танкер је током проласка кроз мореуз пријавио да је погођен с три непозната пројектила. Власти истражују случај, док је пловилима упућен позив да буду посебно опрезна приликом проласка кроз ово подручје и пријаве сваку сумњиву активност.

У инциденту није пријављено загађење мора нити посљедице по околиш.

Нове тензије

Напад додатно повећава забринутост због сигурности пловидбе кроз Хормушки мореуз, један од најважнијих свјетских поморских пролаза за транспорт нафте. Посљедњих дана забиљежени су и други инциденти с танкерима, што је додатно смањило промет кроз ово подручје.

Саобраћај кроз Хормушки мореуз већ је значајно успорен, а нова ескалација могла би додатно утицати на глобално тржиште енергената и цијене нафте.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хормушки мореуз

Напад

танкер

Коментари (0)

Прочитајте више

Митар Мирић Дотакни ме видео снимак филтер филер

Сцена

Митар Мирић поново у жижи јавности, сви причају о његовом новом изгледу

1 ч

0
Новац

Занимљивости

Три знака којима септембар мијења живот: Стижу новац, прилике и велики успјех

1 ч

0
Европска награда квалитета за УКЦ Српске

Република Српска

Европска награда квалитета за УКЦ Српске

1 ч

0
Војни хеликоптер принудно слетио на пут, ударио у дрвеће па завршио у јарку

Свијет

Војни хеликоптер принудно слетио на пут, ударио у дрвеће па завршио у јарку

1 ч

0

Више из рубрике

Војни хеликоптер принудно слетио на пут, ударио у дрвеће па завршио у јарку

Свијет

Војни хеликоптер принудно слетио на пут, ударио у дрвеће па завршио у јарку

1 ч

0
Руски предсједник Владимир Путин присуствује самиту Шангајске организације за сарадњу (ШОС) у Бишкеку, у Киргистану, у уторак, 1. септембра 2026. године.

Свијет

Путин: Тешка грешка Њемачке!

1 ч

0
Опет расту тензије: Ердоган запријетио Грчкој

Свијет

Опет расту тензије: Ердоган запријетио Грчкој

1 ч

0
На фотографији од 20. јуна 2013. године, светиња Кедарнат, један од најсветијих хиндуистичких храмова, и други објекти у њеној околини, виде се оштећени након монсунских киша на сјеверу Индије.

Свијет

Број жртава на Тибету порастао на 21

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

15

Шта ће бити са цијеном нафте? "Улазимо у нови циклус тензија и неизвјесности"

17

10

Центар дана, 02.09.2026.

17

10

Пешић: Физичко васпитање треба да буде сваки дан у школама

16

56

На УКЦ-у Српске прво Одјељење за терапију бола

16

54

Молили се за чудо, а стигла трагична вијест: Дјевојчица (5) пронађена мртва, родитељи ухапшени

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима