Крвави инцидент у Хормузу: Два морнара погинула на саудијском танкеру

Аутор:АТВ редакција
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У сигурносном инциденту у Хормушком мореузу погинула су два филипинска морнара, саопштила је саудијска национална бродарска компанија Бахри.
Инцидент се догодио у понедјељак навече, док је нафтни танкер СИДР пролазио кроз овај стратешки поморски правац. Према наводима Бахрија, инцидент се догодио око 23.40 сати по локалном времену.
Британска Управа за поморске трговинске операције (УКМТО) раније је објавила да је примила потврђени извјештај о сигурносном инциденту у којем је учествовао танкер. Пријављене су двије жртве, али тада није било прецизирано да ли је ријеч о погинулим или повријеђеним особама.
Бахри је накнадно потврдио да су страдала два члана посаде, обојица држављани Филипина. Компанија није објавила детаље о природи инцидента нити околностима у којима су морнари изгубили животе.
Према подацима УКМТО-а, танкер је током проласка кроз мореуз пријавио да је погођен с три непозната пројектила. Власти истражују случај, док је пловилима упућен позив да буду посебно опрезна приликом проласка кроз ово подручје и пријаве сваку сумњиву активност.
У инциденту није пријављено загађење мора нити посљедице по околиш.
Напад додатно повећава забринутост због сигурности пловидбе кроз Хормушки мореуз, један од најважнијих свјетских поморских пролаза за транспорт нафте. Посљедњих дана забиљежени су и други инциденти с танкерима, што је додатно смањило промет кроз ово подручје.
Саобраћај кроз Хормушки мореуз већ је значајно успорен, а нова ескалација могла би додатно утицати на глобално тржиште енергената и цијене нафте.
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