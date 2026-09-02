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Ковачевић: Опозиција се не оглашава о кривичним пријавама против Срба, али зато нападају Владу

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02.09.2026 16:33

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Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине Радован Ковачевић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Портпарол СНСД-а Радован Ковачевић позвао је опозицију да, умјесто што напада Владу Републике Српске, барем једном буде на истој страни са својим народом, када, како је навео, већ ћуте на више од 60.000 кривичних пријава које из Сарајева подносе против Срба, али и на апелацију предсједавајућег Предсједништва Дениса Бећиревића усмјерену против Републике Српске.

Ковачевић је рекао да се кривичне пријаве против Срба подносе јер српски народ не пристаје да нестане и да буде кажњен.

"Бећировић улаже апелацију Уставном суду БиХ да забрани Републици Српској да користи своје уставно право на вето када Републику Српску прегласавају. И видимо да нема никог из опозиције да се огласи", навео је Ковачевић.

Ковачевић је рекао да се данас појавио предсједник СДС-а Бранко Блануша да нападне, ни мање ни више, Владу Републике Српске.

"То је данашња опозиција са којом ми имамо посла. Морам да кажем да смо се већ мало били забринули, били заборавили ко је тај Бранко Блануша. Забринули смо се гдје се налази. Данас се појавио. Рекао бих, није дошао, него да су га довели. И то су га довели искусни, дугогодишњи опозиционари попут Игора Радојичића. Па коме је смијешно или озбиљно, нека људи сами процјењују", изјавио је Ковачевић за РТРС.

Он је подсјетио да су у том обраћању данас из опозиције изнијели тврдње да је Република Српска презадужена, заборављајући да су и они некада били власт.

"Када су они били власт, укупан БДП Републике Српске био је пет милијарди КМ, а њихов дуг је био три милијарде КМ, што је 55 одсто БДП-а. Тада је Српска била задужена", прецизирао је Ковачевић.

Ковачевић је навео да је, са друге стране, БДП Републике Српске данас око 20 милијарди КМ, а дуг је мањи од седам милијарди КМ, односно око 36-37 одсто БДП-а.

"И онда нам они кажу да је Република Српска презадужена", нагласио је Ковачевић.

Он је додао да је данас инвестициони циклус у Републици Српској премашио 7,6 милијарди КМ, а инвестиције, од Новог Града до Требиња, улажу се у путну, грађевинску и енергетску инфраструктуру.

"То је незапамћено за Републику Српску. То су, на једној страни, чињенице, а на другој глупости су и баљезгарије које долазе из опозиције само да би нешто рекли", рекао је Ковачевић.

Ковачевић је опозицији поручио да покушају да смисле нешто паметније јер, како је рекао, то о чему причају, нема смисла.

"И нека покушају барем једном да буду на истој страни са народом Републике Српске", поручио је Ковачевић.

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Тагови :

Денис Бећировић

Радован Ковачевић

опозиција

СНСД

Сарајево

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