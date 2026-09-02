Појефтињење дизела пало у воду, стижу још веће цијене

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
На бензинским пумпама у Републици Српској ових дана је требало да дође до појефтињења горива.
Наиме, прошле седмице, цијена сирове нафте на свјетској берзи је више дана заредом биљежила пад.
Из тог разлога, из Групације за промет нафтом и нафтним дериватима при Привредној комори Српске поручили су да би и дизел на бензинским пумпама могао да појефтини.
"Цијена барела је неколико дана падала, па је један дан забиљежен одређени раст. Ако пад цијене сирове нафте буде настављен наредних дана, средином сљедеће седмице могло би да дође и до појефтињења на бензинским пумпама у Српској. Отприлике, дизел би од сриједе могао да буде јефтинији 5-7 фенинга", рекли су том приликом за Српскаинфо у овој групацији.
Економија
Шта ће бити са цијеном нафте? "Улазимо у нови циклус тензија и неизвјесности"
Међутим, данас друга прича.
Како истичу из из Групације за промет нафтом и нафтним дериватима, од појефтињења неће бити ништа.
Наглашавају да је, с друге стране, поскупљење дизела више него извјесно.
"Кретања на свјетској берзи прошле седмице ишла су у прилог појефтињењу дизела на нашим пумпама. Међутим, јуче су подивљале цијене дизела на свјетској берзи. Он је, наиме, поскупио за чак 20 фенинга по литру. Ако актуелна цијена остане на снази, све и да не буде даљих поскупљења, неминован је раст цијене дизела на бензинским пумпама у Српској", наглашавају из ове групације.
Додају да би до поскупљења могло да дође најдаље за 7 дана.
Наука и технологија
Масовни покушаји ресетовања лозинке: Корисници платформе Икс на мети хакера
"Литар дизела ће поскупити од 10 до 15 фенинга по литру", поручују из из Групације за промет нафтом и нафтним дериватима.
Дизел на бензинским пумпама у просјеку кошта од 3,41 до 3,49 КМ.
Након најављеног поскупљења, литар би могао опет могао да се приближи износу од 3,6 КМ.
Подсјетимо, по избијању рата на Блиском истоку, кренуле су да расту и цијене горива у Српској. У једном моменту, литар дизела је коштао и до 4 КМ, што је била рекордна цијена на домаћим бензинским пумпама.
Прије избијања поменуте кризе, литар дизела у Српској је у просјеку коштао око 2,3 КМ.
Возачи истичу да су и актуелне цијене превисоке, док је о онима које ће наступити након најављеног поскупљења, сувишно и говорити.
"Прије избијања рата на Блиском истоку, резервоар се могао насути за неких 120 КМ. Ако литар оде на, на примјер, 3,55-3,6 КМ, за резервоар ће требати и до 180 КМ. То је огромна разлика", поручује један Бањалучанин.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Свијет
3 ч0
Регион
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч2
Друштво
7 ч0
Најновије
Најчитаније
20
14
20
10
20
04
19
57
19
54
Тренутно на програму