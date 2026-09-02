Logo

Зна се ко ће наслиједити Месијеву десетку

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
02.09.2026 18:04

Коментари:

0
Лионел Меси сједи са саиграчима из Аргентине на трави након пораза у финалу Свјетског првенства у фудбалу од Шпаније, 19. јула 2026. године
Фото: Tanjug/AP/Ashley Landis

Након повлачења Лионела Месија из репрезентације Аргентине једно од питања које смо сви себи поставили било је - ко ће сада носити десетку? И оно, чини се, већ има одговор.

Лионел Меси објавио је да је поразом у финалу Свјетског првенства ове године његова репрезентативна каријера званично завршена.

„Дао сам све. Немам више шта да дам“, поручио је Лионел Меси који је дуге двије деценије на својим леђима носио сву тежину десетке Аргентине коју је прије њега носио Дијего Марадона.

И наравно да смо се сви запитали – коме ће сада та одговорност и част да припадну?

Како преноси ЕСПН Аргентина, то питање већ је добило одговор. Нису у табору репрезентације били ни изненађени ни неспремни када је Меси објавио повлачење. Сасвим сигурно су за то знали већ након финала Мундијала.

Зато и не чуди да је питање његовог насљедника већ ријешено.

„Лионел Скалони остаје селектор Аргентине, као што је било и очекивано. А дрес са бројем 10 носиће Нико Паз. Та одлука је већ донијета након интерних разговора који су схваћени изузетно озбиљно“, навео је ЕСПН позивајући се на своје изворе.

Паз има само 21 годину, а већ има 11 наступа у сениорском тиму Аргентине. Важи за једног од најталентованијих младих играча у Европи.

Нико је рођен у Шпанији, а његов отац Павло Паз играо је за Аргентину на Свјетском првенству 1998. године.

(Спортклуб)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Лионел Меси

Аргентина

дрес

Нико Паз

Коментари (0)

Више из рубрике

Пабло Гарсија из Реал Бетиса (лево) и Пјеро Хинкапи из Арсенала у борби за лопту током пријатељске фудбалске утакмице између Арсенала и Реал Бетиса у Даблину, Ирска, у среду, 5. августа 2026. године.

Фудбал

Има и емоција у фудбалу: Бетис продао дијете клуба, није могао да заустави сузе

4 ч

0
Иван Гудељ

Фудбал

Преминуо Иван Гудељ

6 ч

0
Скот Мектоминеј из Наполија реагује након пропуштене прилике током утакмице отварања Лиге шампиона између Бенфике и Наполија у Лисабону, у среду, 10. децембра 2025.

Фудбал

Мектомини иде на операцију срца

1 д

0
Ружа

Фудбал

Изненада преминуо голман (34): Бранио за Напријед, Вихор...

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

10

Ријал опет пао, потребно више од 2,2 милиона за један долар

20

04

Купац се хтио руковати с роботом: Он га напао кунг фу потезима

19

57

Основци више неће смјети да користе вјештачку интелигенцију!

19

54

"Република Српска упркос притисцима реализује велике инвестиције"

19

41

Стигла је четкица за зубе вриједна 937 КМ, ево у чему је тајна

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима