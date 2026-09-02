Зна се ко ће наслиједити Месијеву десетку

Аутор:АТВ редакција
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Након повлачења Лионела Месија из репрезентације Аргентине једно од питања које смо сви себи поставили било је - ко ће сада носити десетку? И оно, чини се, већ има одговор.
Лионел Меси објавио је да је поразом у финалу Свјетског првенства ове године његова репрезентативна каријера званично завршена.
„Дао сам све. Немам више шта да дам“, поручио је Лионел Меси који је дуге двије деценије на својим леђима носио сву тежину десетке Аргентине коју је прије њега носио Дијего Марадона.
И наравно да смо се сви запитали – коме ће сада та одговорност и част да припадну?
Како преноси ЕСПН Аргентина, то питање већ је добило одговор. Нису у табору репрезентације били ни изненађени ни неспремни када је Меси објавио повлачење. Сасвим сигурно су за то знали већ након финала Мундијала.
Зато и не чуди да је питање његовог насљедника већ ријешено.
„Лионел Скалони остаје селектор Аргентине, као што је било и очекивано. А дрес са бројем 10 носиће Нико Паз. Та одлука је већ донијета након интерних разговора који су схваћени изузетно озбиљно“, навео је ЕСПН позивајући се на своје изворе.
Паз има само 21 годину, а већ има 11 наступа у сениорском тиму Аргентине. Важи за једног од најталентованијих младих играча у Европи.
Нико је рођен у Шпанији, а његов отац Павло Паз играо је за Аргентину на Свјетском првенству 1998. године.
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