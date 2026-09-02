Нема затворских капацитета колико има пријава

Аутор:Кристина Секерез
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Старо, младо, политичари, новинари, познати аутори, али и они под псеудонимом, и гдје год се налазили... Свако ко је, чини се, споменуо Ратка Младића, а да није у негативном смислу, да ли у изјави, на друштвеним мрежама или је само радио свој посао, завршио је у пријавама на веб страници регистар 145а.com.
Неколико пријава и више хиљада мејлова је стигло и на адресу бх Тужилаштва, али још ниједан извјештај.
„Све запримљене пријаве биће анализиране од стране поступајућих тужилаца и полицијских агенција, те ће о резултатима јавност бити обавијештена накнадно. Тужилаштво БиХ у протеклом периоду није запримило ниједан извјештај о почињеном кривичном дјелу, изазивања националне расне или вјерске мржње раздора и нетрпељивости из члана 145а. од надлежних полицијских агенција, на свим нивоима у БиХ“, саопштило је Тужилаштво БиХ.
На сва наша питања нису одговорили. Зато смо питали правнике шта значи евентуално процес од 70, па и више хиљада пријава. Одговарају, није реално. Изјавити саучешће није кривично дјело.
„Међутим, поучени искуством Тужилаштва БиХ, али и Суда БиХ из ранијих предмета гдје су оптуживали и осудили људе попут господина Павловића, господина Миодрага Малића и других, гдје су правоснажно осуђени људи који ни на који начин, такође, нису величали лица осуђена за ратне злочине, очито можемо очекивати да ће се проводити неки поступци, али сигурно не у овом броју“, рекао је правник Милан Петковић.
За тај број нема ни довољно капацитета у затворима. Ако би све да ставе иза решетака, барем према тренутном броју пријава, требало би да се изгради барем још 200 затвора. Сигурни смо да би слободу, али у другом ентитету би, изгледа, Србима забранили и Богу да се моле...
„У храму Христа Спаситеља у Бањалуци, након бдења поводом Успења Пресвете Богородице, у 19 и 45 сати, биће одржан помен преминулом слуги Божјем Ратку Младићу. Позивамо све патриоте да се достојанствено и колективно помоле за покој душе нашег генерала. Паљење свијећа у капели у порти Храма. "Благо ономе ко вјечно живи, имао се разлога и родити“, гласи једна од објава на Фејсбуку.
Српским непријатељима смета јединство Срба, јасан је Драгослав Бокан. Њихов проблем, каже, није да неко виче „Живјела, велика Србија!“ или „Србија до Токија“, то им одговара у одређеним ситуацијама. Међутим, када се Срби без договора окупе...
„Ја предвиђам да ће на сахрани, ако уопште буде било сахране Ратка Младића, да ће доћи милион људи и да ће то бити као велики прасак, као неки биг бенг“, рекао је редитељ Драгослав Бокан, те додао:
„Тамо гдје српски народ може да се обједини, истог тренутка они ће одрадити све што могу да казне, избјегну, ударе, сруше. Зато што је јединство њихов проблем.“
Изузетак нису ни Срби у Црној Гори. Тамо траже смјену предсједника Скупштине Андрије Мандића само зато што је упутио саучешће Младићевој породици. Кривичне пријаве су поднесене против Милана Кнежевића, посланика у Скупштини Црне Горе, и митрополита будимљанско-никшићког Методија.
У другом ентитету имају потребу за хистеричну, шизоидну, антисрпску кампању. У томе се све користи као алиби, каже први човјек Парламента Српске.
„Није битно да ли је умро Ратко Младић или да ли је неки политичар из Републике Српске рекао да је оваква БиХ неодржива... Само прављење апликација за стотине хиљада кривичних пријава говори о једној потпуној србофобији, о једној неспутаној мржњи која не одустаје од намјере да се Република Српска укине“, поручио је предсједник Народне скупштине Републике Српске, Ненад Стевандић.
У сарајевским медијима круже и упутства грађанима како могу да пријаве величање Младића. Допуне Кривичног закона БиХ, којима се забрањује и кажњава негирање геноцида и величање ратних злочинаца, наметнуте су у јулу 2021. године. Наметнуо их је Валентин Инцко, на одласку из БиХ. Досад је Тужилаштво БиХ подигло осам оптужница. Док се на све стране величају ратни злочинци и злочини над Србима, примјена наметнутих допуна је, чини се, резервисана искључиво за Србе.
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