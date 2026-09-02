Амиџић: Више од 50 одсто међународних пројеката у БиХ реализује се у Српској

Аутор:АТВ редакција
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Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић рекао је да се више од 50 одсто међународних пројеката које у БиХ финансирају међународне финансијске институције и организације реализује на простору Републике Српске.
"Ово указује на способност Владе и Министарства финансија Републике Српске, те још једну потврду међународног кредибилитета Републике Српске", рекао је Амиџић данас новинарима у Бањалуци.
Амиџић је са министром финансија Републике Српске Зором Видовић потписао супсидијарни споразум о зајму ИБРД-а за "Пројекат унапређења здравствених система – додатно финансирање", укупне вриједности 45 милиона евра алоцираних за Републику Српску.
Он је рекао да су се овдје заједно са Владом Републике Српске већ потврдили као добар тим, те да улазе у један заједнички пројекат са партнерима из Свјетске банке.
Амиџић је поновио да је укупна вриједност овог пројекта 45 милиона евра, период отплате 32 године са грејс-периодом седам година уз каматну стопу око три одсто.
"Ово су изузетно повољна средства и ово је заједнички пројекат који треба да допринесе већем квалитету здравствене заштите и да утиче на побољшање статуса запослених у здравственим установама Републике Српске", закључио је Амиџић.
Потписивању је присуствовао и министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић.
Пројекат је усмјерен на унапређење ефикасности, квалитета и доступности здравствене заштите, посебно путем јачања превентивне и примарне здравствене заштите, те смањења непотребних болничких пријема.
Посебна пажња биће посвећена јачању система надзора над болестима, епидемиолошких капацитета, клиничких смјерница, дигиталних здравствених система и ефикаснијег пружања болничких услуга.
Јачаће управљање и финансијска одрживост здравствених установа путем новог система финансијског извјештавања, управљања дуговима измирењем пореских обавеза и кориштењем информационих технологија, преноси Срна.
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