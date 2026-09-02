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Преминуо Раиф Диздаревић

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02.09.2026 10:30

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Раиф Диздаревић
Фото: Screenshot / X

Раиф Диздаревић, бивши предсједник Предсједништва Југославије и БиХ, преминуо је данас у Сарајеву у стотој години живота, јављају федерални медији.

Диздаревић је рођен у Фојници 1926. године, и био је учесник Народноослободилачке борбе у Другом свјетском рату.

У рат је отишао са 17 година, а цијела породица је припадала НОП-у. Након рата био је високи функционер у новој власти, а прво је радио у државној безбједности, након чега је прешао у дипломатију.

Од 1978. до 1982. био је предсједник Предсједништва СР БиХ, а потом предсједник Савезне скупштине СФРЈ. Од 1984. до 1987. био је савезни секретар за иностране послове, односно министар спољних послова Југославије.

Врхунац политичке каријере достигао је када је 15. маја 1988. преузео функцију предсједника Предсједништва СФРЈ, тада формално највишу државну функцију у Југославији.

Након повлачења из активне политике живио је у Сарајеву и објавио више књига и мемоарских записа о југословенској политици и распаду државе.

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Таг :

Раиф Диздаревић

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