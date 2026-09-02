Изненађујућа цијена нове Ладе Ниве

Аутор:АТВ редакција
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Сљедеће године класична Лада Нива Леџенд прославиће пола века постојања. Томе у част припремљене су нове верзије легендарног аутомобила. Објављене су и цијене.
Поводом важног јубилеја легендарног теренског модела, АвтоВАЗ је припремио пакет унапређења који је постао један од најобимнијих у историји овог модела.
Детаљна техничка презентација модернизованог теренца је одржана средином јула, а сада је почела продаја освјежене Ниве и објављене су њене цијене.
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Готово једини спољашњи знак модернизоване Ниве јесте пластични поклопац на хауби, који прекрива решетку филтера кабине. Остале спољашње промјене обухватају нове алуминијумске точкове са фелнама од 16 инча (у црној или двобојној изведби), али они ће бити доступни само уз богатије пакете опреме.
Код основних верзија остају и челични наплаци и метални браници (пластични су доступни само у пакету Урбан). Задржани су и халогени фарови – прелазак на ЛЕД расвјету планиран је за наредну годину.
Много важнија новост је то што је каросерија Ниве добила велики број поцинкованих елемената: маску хладњака, хаубу, кров, спољашњи и унутрашњи панел задњих врата, као и спољашњи панел задњег дијела каросерије.
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Уведени су нови механизми у кабину модернизоване Ниве за управљање мјењачем и редуктором. Ручица мјењача је сада постављена ближе возачу, док је механизам за управљање редуктором постао једноручни. Редуктор је добио и трећу тачку ослонца, која би требало да смањи вибрације погонског система. Томе доприносе и нови носачи погонског агрегата, који су се претходно појавили на модернизованој Лади Ниви Травел. Осим тога, каросерија је додатно ојачана у подручју причвршћивања редуктора.
Што се унутрашњости тиче, појавили су се и нова управљачка летва са подешавањем по висини и управљач преузет од Ладе Гранте, са ваздушним јастуком.
Контакт-брава се сада налази са десне стране, а број ручица на стубу волана смањен је са три на двије. Нова управљачка колона је притом благо помјерена улијево. На централном тунелу више нема засебних држача за чаше (мада се у горњем удубљењу налази преграда намијењена управо за смјештај флаша), али је са стране возача додат простор за паметни телефон.
Кључна промјена код модернизоване Ниве Леџенд јесте савременији осмовентилски мотор 1.8, унификован са ВАЗ-овим моторима који се користе у моделима са предњим погоном.
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Исти мотор већ је раније уграђен у Ниву Травел. Осмовентилски 1.8 развија 90 КС и 153 Нм, уместо 83 КС и 129 Нм колико је развијао претходни мотор ВАЗ-21214. Декларисано вријеме убрзања од 0 до 100 км/х је смањено са 17 на 15 секунди, али је побољшање еластичности још израженије. Наводи се да убрзање од 80 до 120 км/х у петом степену преноса сада траје 23,3 секунде, умјесто досадашње 33 секунде.
Нива Леџенд је добила иста унапређења трансмисије која су већ уведена у Травел: код склопа зупчаника пете брзине и рикверца промијењен је материјал и оптимизован профил зуба.
Уграђени су издржљивији ковани зупчаници и сателити међуточкастих диференцијала, ојачана полувратила задње осовине (24 жлијеба умјесто 22), као и ново квачило са оригиналним кућиштем прилагођеним мотору 1.8.
Модернизована Лада Нива Леџенд је доступна у четири пакета опреме. Основна верзија са ваздушним јастуком за возача, централним закључавањем и електричним подизачима стакала, у пакету Класик, кошта 1,2 милиона рубаља, што је нешто мање од 12 хиљада евра.
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Пакет Драјв, чија је цијена 1,29 милиона рубаља (12,87 хиљада евра), опремљен је клима-уређајем, гријањем предњих сједишта, електричним подешавањем и гријањем ретровизора, као и двобојним алуминијумским наплацима.
Елегантнија верзија Урбан, која кошта 1,345 милиона рубаља односно 13,42 хиљаде евра, добија пластичне бранике у боји каросерије, свјетла за маглу, браон детаље у унутрашњости и двобојне алуминијумске фелне специфичног дизајна.
На крају, најскупља верзија, Блек, заснована на пакету Урбан и чија цијена износи 1,365 милиона рубаља (13,62 хиљаде евра), издваја се црном бојом ентеријера, укључујући и облогу крова, као и црним наплацима.
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