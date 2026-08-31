Купио га 1991. и никада га није возио: Продаје се најуникатнији BMW на свијету

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Продаје се BMW З1 са само 42 километра, у оригиналном стању. Овај аутомобил из 1991. године представља праву временску капсулу за колекционаре.
Постоје аутомобили са малом километражом, постоје гаражни примерци, а онда постоји овај BMW. Његов власник купио га је потпуно новог 1991. године, али га никада није регистровао нити му је ставио регистарске таблице. Данас, 35 година касније, аутомобил на сату има само 26 миља, односно невјероватна 42 километра.
Ријеч је о BMW-u З1 који ће 12. септембра бити понуђен на аукцији куће Хисторикс на британском Аскоту. Аукцијска кућа описује га као праву "временску капсулу", а тешко је пронаћи бољи израз за аутомобил који је више од три деценије практично остао у стању у ком је напустио фабрику.
Посебно је занимљиво то што га садашњи власник није купио накнадно као колекционарски примјерак. Према тврдњама куће Хисторикс, управо га је он купио потпуно новог у Великој Британији, након чега З1 никада није регистрован и никада није носио регистарске таблице.
Број на километар-сату можда најбоље показује колико је мало коришћен. Тамо стоји само 26 миља, односно нешто мање од 42 километра.
Али ту изненађењима није крај. Хисторикс наводи да аутомобил и даље има оригиналне гуме, а остатак возила је такође сачуван у потпуно оригиналном стању. Већи дио живота провео је некоришћен, а прије продаје пажљиво је поново оспособљен како би био спреман за новог власника.
Сцена
Отказан концерт Дина Мерлина у Србији
З1 је лакиран у карактеристичну металик зелену боју Угрун, док је унутрашњост пресвучена свијетлом кожом. Аукцијска кућа процјењује да би аутомобил могао достићи цијену између 80.000 и 90.000 фунти.
Да ли ће нови власник доиста почети да га вози, сасвим је друго питање. Хисторикс отворено наводи да би многи колекционари могли бити у искушењу да га једноставно сачувају управо оваквог, као један од вероватно најбоље очуваних BMW-a З1 на свијету.
Ни обичан З1 није аутомобил који често пролази незапажено. BMW га је крајем осамдесетих развио као својеврсни технолошки демонстратор, а његов убједљиво најпознатији детаљ била су врата која се нису отварала ка споља.
Умјесто тога, електрично су се спуштала вертикално у високе прагове аутомобила, а BMW наводи да се З1 могао возити и са спуштеним вратима.
Аутомобил је имао пластичне спољне панеле каросерије и 2,5-литарски редни шестоцилиндрични мотор са 170 КС, док му је највећа брзина износила 225 километара на сат.
Ријеткост му додатно подиже вриједност. BMW потврђује да је укупно произведено само 8.000 примерака З1, а Хисторицс тврди да је тек око 50 примјерака званично испоручено у Велику Британију.
Овај је, међутим, прича за себе. Док су други З1 током протеклих 35 година скупљали десетине или стотине хиљада километара, његов први власник учинио је готово невјероватно, купио га је новог и практично га никада није пустио на пут, преноси Курир.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Ауто-мото
2 д0
Ауто-мото
2 д0
Ауто-мото
3 д0
Ауто-мото
4 д0
Најновије
Најчитаније
14
54
14
49
14
44
14
41
14
40
Тренутно на програму