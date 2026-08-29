Могући озбиљни проблеми: Ако ово видите на пумпи, не точите гориво

Аутор:АТВ редакција
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Уколико примијетите цистерну на бензинској пумпи, стручњаци савјетују да промијените станицу и наточите гориво негдје друго.
Наиме, у супротном су могући проблеми са вашим аутомобилом.
Цистерна на бензинској пумпи није само знак свјежег горива, већ и сигнал да би требало потражити другу пумпу.
Јесте ли икада доживјели да је ваш аутомобил убрзо након точења горива почео да "кашљуца", изгубио снагу или вас оставио на путу? Возачи у таквим тренуцима одмах криве квалитет горива, али истина може бити скривена дубоко под земљом. Проблем након точења горива не мора бити само у гориву, већ и у ономе што се догађа у резервоарима бензинске пумпе.
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Гориво се на бензинским пумпама чува у огромним подземним резервоарима који су конструисани тако да најтеже честице и нечистоће падају на дно. То је најниже смјештени дио резервоара, у којем се годинама могу таложити муљ и ситне честице нечистоћа.
Иако озбиљни ланци бензинских пумпи имају прописане интервале за чишћење ових резервоара, пракса понекад може бити другачија. Иза кулиса, посебно код мањих продаваца, постоје наводи о неодговорним праксама у којима се овај муљ, умјесто еколошког збрињавања, враћа у оптицај. Управо ту, или због занемареног чишћења, може настати проблем за ваш мотор.
Проблем настаје у тренутку када на бензинску пумпу стигне цистерна. Замислите то као талог у чаши сока: док мирује, налази се на дну. Међутим, када у резервоар почне да улази на хиљаде литара новог горива, талог и нечистоће могу се узбуркати у цијелом резервоару.
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Многе пумпе због велике потражње потроше залихе готово до дна. Када цистерна стигне и почне да пуни празан резервоар, ефекат "замућења" може бити израженији него приликом допуњавања полупразног резервоара.
Зато је савјет једноставан: ако дођете на бензинску пумпу и видите да цистерна управо истовара гориво које планирате да сипате, размислите о томе да одете на другу пумпу. Точење можете одложити и за касније.
Наиме, потребно је одређено вријеме да се узбуркане честице и нечистоће поново слегну. Неколико уштеђених минута није вриједно потенцијалног ризика, јер поправка савремених дизни може коштати стотине или чак хиљаде евра, пише "АутоБилд".
Ако се возите са релативно празним резервоаром, односно када сте близу резерве, пумпа за гориво може повлачити гориво са дна резервоара. То може укључивати талог из горива и кондензацију, што потенцијално може оптеретити пумпу за гориво.
Зато се возачима савјетује да не чекају да резервоар буде готово празан, већ да гориво наточе раније. Одржавање довољне количине горива у резервоару може помоћи да систем за довод горива ради поузданије и да се смањи оптерећење појединих компоненти.
Стога је можда најпаметније прекинути навику вожње "на резерви" и гориво сипати прије него што казаљка дође до самог дна, пише "Јутарњи.хр".
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