Возачи, опрез, опасност на брзом путу: Грана у другом дијелу Бањалуке

Аутор:АТВ редакција
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Јачи вјетар који је послије подне захватио Бањалуку направио је мање проблеме у саобраћају због чега се возачи позивају на опрез.
На брзом путу Бањалука - Клашнице, из правца Трна према Бањалуци, на цести се налази већа количина материјала која би могла представљати опасност.
Због тога се возачи позивају да буду додатно опрезни уколико пролазе овом дионицом.
Није јасно како је тачно овај материјал доспио на саобраћајницу.
Такође, у насељу Крчмарице на пут је пала велика грана, што успорава саобраћај.
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