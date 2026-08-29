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Возачи, опрез, опасност на брзом путу: Грана у другом дијелу Бањалуке

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 13:13

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Материјал расут по брзом путу
Фото: Screenshot

Јачи вјетар који је послије подне захватио Бањалуку направио је мање проблеме у саобраћају због чега се возачи позивају на опрез.

На брзом путу Бањалука - Клашнице, из правца Трна према Бањалуци, на цести се налази већа количина материјала која би могла представљати опасност.

Због тога се возачи позивају да буду додатно опрезни уколико пролазе овом дионицом.

Није јасно како је тачно овај материјал доспио на саобраћајницу.

Грана пала на пут у Крчмарицама
Грана пала на пут у Крчмарицама
Вибер

Такође, у насељу Крчмарице на пут је пала велика грана, што успорава саобраћај.

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Тагови :

вјетар

саобраћај

Брзи пут

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