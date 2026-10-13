Јаник Синер изабрао да ћути о повреди

Аутор:АТВ редакција
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Повреда Јаника Синера главна је тема у свијету тениса. Италијан и његов тим од почетка крију информације од јавности, међутим, како је петоструки гренд слем шампион пријевремено завршио сезону, коначно су испливали детаљи о његовој рехабилитацији.
Како преноси „Газета дело спорт“ (Gazzetta dello Sport), Синер је већ подвргнут третману плазмом богатом тромбоцитима (ПРП) код ортопедског хирурга из Лиона, Бертрана Сонери-Котеа. Како се наводи, он је посљедњих мјесеци оперисао неколико фудбалера Јувентуса, а прегледао је и повријеђено кољено звијезде Реал Мадрида, Килијана Мбапеа.
Главни циљ ПРП третмана је „подстицање природних процеса опоравка организма и смањење бола и упале“, а сам третман спроводиће се у рехабилитационом центру „Физиоклиник“ (Physioclinic), под надзором чувеног доктора Херберта Шенхубера, који је уједно и суоснивач те установе.
Шенхубер је бивши предсједник медицинске комисије Италијанске федерације за зимске спортове и био је кључна фигура у опоравку италијанске алпске скијашице Софије Гође пред Зимске олимпијске игре 2022. године у Пекингу.
Гођа је повриједила кољено приликом пада у јануару 2022. године и многи су вјеровали да ће пропустити Игре у Пекингу. Међутим, Шенхубер ју је лијечио, након чега је освојила сребрну медаљу на Олимпијским играма, што представља један од најневјероватнијих успјеха након те врсте повреде.
Шенхубер је лијечио и легендарног италијанског скијаша Алберта Томбу, освајача три олимпијске златне медаље, а до сарадње са Синером дошло је захваљујући пријатељству између италијанског тенисера, његовог менаџера Алекса Витура и Томбе.
Већи дио Синерових физиотерапеутских третмана и тренинга одвијаће се у Монте Карлу, а ако све буде текло по плану, Италијан ће се вратити такмичењима почетком 2027. године у Аустралији, закључује „Газета дело спорт“.
Некадашњи гренд слем шампион Енди Родик стао је у одбрану Јаника Синера, након што се дио тениске јавности обрушио на Италијана због одлуке да не открива превише информација о свом здравственом стању.
„То је избор. Није као да Синер мијења понашање тиме што детаље задржава за себе. Чак и у интервјуима, па ни током оног случаја са допингом прошле године, не сјећам се да је икада био склон претјераном изношењу детаља. Ако тако функционише и ако му то пружа осјећај сигурности, не можемо оспоравати резултате које је постигао водећи своју каријеру на тај начин“, каже Американац и додаје:
„Која је предност дијељења сваког детаља о повреди? Дијељење информација у свакој фази може значити да морате поново да објашњавате или износите детаље сваки пут када дође до промјене у току опоравка, чак и ако није ријеч о нечему озбиљном. Тако да, не знам... Они који желе да дијеле информације – сјајно. Они који то не желе – немамо право да знамо све“, јасан је Родик поводом ове ситуације.
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