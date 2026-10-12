Тенис добија новог броја један!

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки тенисер Саша Зверев обезбиједио је прво мјесто на крају сезоне, након што је елиминацијом Карлоса Алкараса у раној фази турнира у Шангају стекао недостижну предност у односу на шпанског тенисера, наводи се у објављеном тексту.
Иако је Јаник Синер и даље званично први тенисер свијета, Италијан ће до краја сезоне изгубити бодове јер је због повреде окончао такмичарску годину.
Зверев се први пут пробио међу десет најбољих тенисера свијета 2017. године, док је на друго мјесто АТП листе стигао 2022. године.
Према наводима из текста, постао би тек други Нијемац на челу свјетског тениса, након Бориса Бекера, који је 1991. године био најбоље рангирани тенисер. Зверев би, међутим, био први њемачки тенисер који би годину завршио на првом мјесту.
Уколико се овакав расплет потврди, Зверев би постао 30. тенисер у историји на врху АТП листе, а прво мјесто званично би преузео 2. новембра.
У тексту се наводи и да је Зверев ове сезоне искористио осцилације у форми Новака Ђоковића, као и повреде Карлоса Алкараса и Јаника Синера.
(Б92)
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