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Крај на старту: Ђоковић елиминисан на почетку мастерса у Шангају

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09.10.2026 13:49

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Новак Ђоковић
Фото: AP Photo/Andy Wong

Српски тенисер Новак Ђоковић елиминисан је данас са мастерса у Шангају пошто га је Пољак Хуберт Хуркач у другом колу побиједио резултатом 2:0 (6:4, 6:3) за сат и 28 минута.

Био је ово први меч Ђоковића послије освајања турнира у Пекингу у уторак.

У трећем гему првог сета Ђоковић не користи двије брејк лопте, касније Пољак прави брејк што му је било довољно да поведе 1:0.

У другом сету Хуркач поново прави брејк, Ђоковић није успио да одузме ниједан сервис Пољаку који је на крају стигао до прве побједе над Србином у каријери.

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Тагови :

Новак Ђоковић

тенис

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