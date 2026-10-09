Крај на старту: Ђоковић елиминисан на почетку мастерса у Шангају

Аутор:АТВ редакција
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Српски тенисер Новак Ђоковић елиминисан је данас са мастерса у Шангају пошто га је Пољак Хуберт Хуркач у другом колу побиједио резултатом 2:0 (6:4, 6:3) за сат и 28 минута.
Био је ово први меч Ђоковића послије освајања турнира у Пекингу у уторак.
У трећем гему првог сета Ђоковић не користи двије брејк лопте, касније Пољак прави брејк што му је било довољно да поведе 1:0.
У другом сету Хуркач поново прави брејк, Ђоковић није успио да одузме ниједан сервис Пољаку који је на крају стигао до прве побједе над Србином у каријери.
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