Ђоковић против Хуркача започиње поход на пету титулу у Шангају

Аутор:АТВ редакција
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Најбољи тенисер свијета Новак Ђоковић играће против Пољака Хуберта Хуркача у другом колу мастерса у Шангају са почетком од 12 часова.
Ђоковић на турнир долази након што је освојио своју 102. титулу у каријери тријумфом на турниру у Пекингу. У првом колу мастерса у Шангају био је слободан.
Са друге стране, Хуркач је у првој рунди елиминисао Аустралијанца Џејмса Дакворта резултатом 6:3, 7:6.
Предстојећи дуел биће њихов девети међусобни сусрет, а српски тенисер тренутно води са 8:0 у побједама. Последњи пут су играли у финалу турнира у Женеви 2025. године, када је Ђоковић славио послије три одиграна сета.
Освајач четири титуле у Шангају, Новак Ђоковић жели да искористи добру форму на азијској турнеји.
- Покушавам да пренесем тај замајац овдје у Шангај и надам се новом дубоком пробоју на турниру - навео је Ђоковић.
Пољски тенисер је освојио титулу у Шангају 2023. године, а у мечу првог кола против Дакворта забиљежио је 19 ас удараца. Он је прошле недеље у Пекингу морао да преда полуфинални меч Алексу де Минору због повреде, али наводи да се успјешно опоравио.
- Осјећам се боље. Било је мало несрећно у Пекингу гдје сам имао проблем са адуктором, али сада иде на боље - објаснио је Хуркач.
Бивши шести тенисер свијета жели да прекине негативан низ против српског играча.
- Ово ће бити забаван изазов. Циљ ми је да одиграм добар тенис против њега и остварим победу - истакао је Пољак.
Новак Ђоковић је рекордер по броју титула у синглу, са четири освојена трофеја, као и по броју побједа – 43. Најстарији шампион Шангаја је Роџер Федерер, који је титулу освојио 2017. године са 36 година, док је најмлађи Јаник Синер, победник из 2024, када је имао 23 године.
Ђоковић је 2015, а Синер 2024. године освојио турнир као први тенисер свијета. Најниже рангирани шампион је Валентен Вашеро, који је 2025. до трофеја стигао као 204. играч на АТП листи.
Турнир до сада није имао домаћег шампиона.
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