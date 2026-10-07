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Новак Ђоковић је једини човјек у историји који је ово урадио

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07.10.2026 11:52

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Новак Ђоковић
Фото: AP Photo/Andy Wong

Новак Ђоковић је у Пекингу дошао до своје 102. АТП титуле и недостаје му само још једна како би се по укупном броју поравнао са Роџером Федерером на другој позицији вхечне листе. Но, Србин је у једном сегменту, апропо овог такмичења и кинеске турнеје, далеко изнад свих - једини је који је успио да освоји и повеже турнире у Пекингу и Шангају.

Овај кинески дуо надметања највише лежи Новаку, и то није тајна. Укупно са оним што се догодило јуче, Ђоковић је дошао до седам пехара у Пекингу, а сада иде на Мастерс у Шангај гдје је четири пута подизао трофеј, највише од свих тенисера у историји.

Ипак, по једној ствари је јако посебан, а то је да је узимао титуле у Пекингу и Шангају у истој години, и то не само једном, већ три пута, док остали нису то учинили нити једном!

Још 2012. године је то урадио савладавши Жоа Вилфреда Цонгу у Пекингу, а онда Ендија Марија у финалу Шангаја.

Затим је то остварио поново већ наредне сезоне када је савладао у борби за трофеј Пекинга Рафаела Надала, да би у Шангају исту ствар урадио против Хуана Мартина Дел Потра.

Са једном годином паузе, трећи пут је повезао Пекинг и Шангај, поново поразивши Надала и Цонгу.

Пошто је у уторак колектовао нови трофеј Пекинга, за 2026. годину је једини човјек који би могао то (логично) да учини.

У првом колу је слободан, а у другој рунди игра против побједника меча Хуберта Хуркача и Џејмса Дакворта.

Жријеб је прилично тежак за српског аса, вјероватно је дошло и до замора након што је у посљедње три рунде Пекинга морао да избаци у низу Александра Зверева, Данила Медведева и Алекса Де Минора, три играча из Топ 10.

У интересу му је што бољи пласман у Шангају због трке за завршни Мастерс у Торину гдје тренутно држи посљедњу позицију која гарантује одлазак на сјевер Италије, па је у опасности да га пратиоци не престигну.

(Телеграф)

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Тагови :

Новак Ђоковић

тенис

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