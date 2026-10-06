Ђоковић доживио велику непријатност у финалу, камерман му се уносио у лице: "Склони се, молим те..."

Аутор:АТВ редакција
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Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић тренутно игра финале турнира у Пекингу, гдје се послије Алекса де Минора бори за још један трофеј у својој невјероватној каријери.
Подсјетимо, Ђоковић никада није изгубио у главном граду Кине, гдје има шест освојених турнира у низу, а и на овом такмичењу је стигао до финала.
Новак и Алекс де Минор играју финале, а побједник ће бити испред другог на најновијој АТП листи. То значи да би Ђоковић евентуалним тријумфом могао да дође до осмог мјеста на АТП ранг листи и тако се полако врати тамо гдје припада.
Доживио је Новак велику непријатност у финалу већ у првом сету, у паузи између петог и шестог гема.
Наиме, све чешће се дешава да камермани имају свој минут популарности, када немају много обзира према тенисерима и улазе у њихов простор. Сада се догодила иста ситуација, а Ђоковић је одмах реаговао:
"Склони се, склони се молим те", рекао је Ђоковић видно фрустриран.
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