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Ђоковић доживио велику непријатност у финалу, камерман му се уносио у лице: "Склони се, молим те..."

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06.10.2026 14:02

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Ђоковић доживио велику непријатност у финалу, камерман му се уносио у лице: "Склони се, молим те..."
Фото: Printscreen

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић тренутно игра финале турнира у Пекингу, гдје се послије Алекса де Минора бори за још један трофеј у својој невјероватној каријери.

Подсјетимо, Ђоковић никада није изгубио у главном граду Кине, гдје има шест освојених турнира у низу, а и на овом такмичењу је стигао до финала.

Новак и Алекс де Минор играју финале, а побједник ће бити испред другог на најновијој АТП листи. То значи да би Ђоковић евентуалним тријумфом могао да дође до осмог мјеста на АТП ранг листи и тако се полако врати тамо гдје припада.

Доживио је Новак велику непријатност у финалу већ у првом сету, у паузи између петог и шестог гема.

Наиме, све чешће се дешава да камермани имају свој минут популарности, када немају много обзира према тенисерима и улазе у њихов простор. Сада се догодила иста ситуација, а Ђоковић је одмах реаговао:

"Склони се, склони се молим те", рекао је Ђоковић видно фрустриран.

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Тагови :

Новак Ђоковић

тенис

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