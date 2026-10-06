Logo

Ђоковић у окршају са „демонима“

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
06.10.2026 08:51

Коментари:

0
Новак Ђоковић из Србије реагује током полуфиналног меча мушког сингла против Данила Медведева из Русије на тениском турниру China Open у Пекингу, у понедјељак, 5. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Achmad Ibrahim

Новак Ђоковић је на корак од историјског подвига на турниру у Пекингу.

Српски тенисер је претходних шест пута освајао титулу, а сада има прилику да настави невјероватан низ и стигне до седмог трофеја у седмом наступу.

Ђоковић ће у финалу (13.00) играти против Алекса де Минора, популарног „Демона“, а њихов меч биће пети међусобни сусрет. Србин тренутно води са 3:1 у побједама.

Једини тријумф Аустралијанца догодио се на Јунајтед купу 2024. године. Ипак, у њиховом једином другом дуелу на отвореном бетону, Ђоковић је био убједљив и славио са 6:2, 6:1, 6:2 на Аустралијан опену 2023.

Посљедњи пут састали су се прошлог љета на Вимблдону, када је Ђоковић славио са 1:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Ђоковић је до свог 33. тријумфа у Пекингу стигао на крајње необичан начин. Његов полуфинални меч против Данила Медведева прекинут је при резултату 7:5, 5:3 за српског тенисера, када је Рус дисквалификован.

Медведев је, након једног Ђоковићевог винера, ударио лоптицу која се одбила од зида иза терена. Том приликом погодио је право у лице гледаоца који је сједио у првом реду. Човјек је, према доступним информацијама, задобио повреду, а судија је одмах донио одлуку о дисквалификацији руског тенисера.

Ђоковић је, међутим, и прије тог инцидента био на путу ка побједи. Прије Медведева савладао је Нуна Боржеша, Јунчаокетеа Буа и Александера Зверева.

Финале у Пекингу имаће додатну тежину због борбе за пласман на завршни АТП турнир сезоне.

Медведев се тренутно налази на осмом мјесту, Де Минор је девети, док је Ђоковић на десетој позицији и за Аустралијанцем заостаје само 20 бодова. Дисквалификација против Ђоковића могла би додатно да закомпликује Медведевљеву ситуацију, с обзиром на то да неће имати прилику да освоји нове бодове у Пекингу.

Де Минор је до финала стигао побједама над Маријаном Навонеом, Квентином Алисoм, Андрејем Рубљовом и Хубертом Хуркачом. Аустралијанац није блистао током америчке турнеје на бетону, али је на Лејвер купу изненадио Александера Зверева, а у Пекингу је наставио са одличним резултатима.

(Б92)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Новак Ђоковић

АТП листа

тенисер

тенис

турнир

пекинг

Коментари (0)

Више из рубрике

Шокиран сам: Прве ријечи Ђоковића након дисквалификације Медведева

Тенис

Шокиран сам: Прве ријечи Ђоковића након дисквалификације Медведева

16 ч

0
Дисквалификован Медведев: Ударио навијача, Ђоковић у финалу

Тенис

Дисквалификован Медведев: Ударио навијача, Ђоковић у финалу

17 ч

0
Зверев поново о Ђоковићу: "Играо је као прије пет година"

Тенис

Зверев поново о Ђоковићу: "Играо је као прије пет година"

18 ч

0
Карлос Алкараз враћа ударац Тејлору Фрицу из тима Ворлд током меча на тениском турниру у Лондону у суботу, 26. септембра 2026.

Тенис

Алкараз преокретом до финала Токија

19 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

51

Ускоро стиже снијег у комшилук

09

44

Детаљи акције у Требињу: Пронађени дрога и оружје, више особа приведено

09

33

Ђоковић: Жао ми је због Медведева, знам како се осјећа

09

29

СНСД за Парламентарну скупштину освојио 209.148 гласова

09

25

Ајкула постала туристичка атракција: Милион људи прати њену судбину

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима