Ђоковић у окршају са „демонима“

Аутор:АТВ редакција
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Новак Ђоковић је на корак од историјског подвига на турниру у Пекингу.
Српски тенисер је претходних шест пута освајао титулу, а сада има прилику да настави невјероватан низ и стигне до седмог трофеја у седмом наступу.
Ђоковић ће у финалу (13.00) играти против Алекса де Минора, популарног „Демона“, а њихов меч биће пети међусобни сусрет. Србин тренутно води са 3:1 у побједама.
Једини тријумф Аустралијанца догодио се на Јунајтед купу 2024. године. Ипак, у њиховом једином другом дуелу на отвореном бетону, Ђоковић је био убједљив и славио са 6:2, 6:1, 6:2 на Аустралијан опену 2023.
Посљедњи пут састали су се прошлог љета на Вимблдону, када је Ђоковић славио са 1:6, 6:4, 6:4, 6:4.
Ђоковић је до свог 33. тријумфа у Пекингу стигао на крајње необичан начин. Његов полуфинални меч против Данила Медведева прекинут је при резултату 7:5, 5:3 за српског тенисера, када је Рус дисквалификован.
Медведев је, након једног Ђоковићевог винера, ударио лоптицу која се одбила од зида иза терена. Том приликом погодио је право у лице гледаоца који је сједио у првом реду. Човјек је, према доступним информацијама, задобио повреду, а судија је одмах донио одлуку о дисквалификацији руског тенисера.
Daniil Medvedev was defaulted after hitting a fan in the face with a tennis ball https://t.co/dMHODzxbkc— Barstool Tennis (@StoolTennis) October 5, 2026
Ђоковић је, међутим, и прије тог инцидента био на путу ка побједи. Прије Медведева савладао је Нуна Боржеша, Јунчаокетеа Буа и Александера Зверева.
Финале у Пекингу имаће додатну тежину због борбе за пласман на завршни АТП турнир сезоне.
Медведев се тренутно налази на осмом мјесту, Де Минор је девети, док је Ђоковић на десетој позицији и за Аустралијанцем заостаје само 20 бодова. Дисквалификација против Ђоковића могла би додатно да закомпликује Медведевљеву ситуацију, с обзиром на то да неће имати прилику да освоји нове бодове у Пекингу.
Де Минор је до финала стигао побједама над Маријаном Навонеом, Квентином Алисoм, Андрејем Рубљовом и Хубертом Хуркачом. Аустралијанац није блистао током америчке турнеје на бетону, али је на Лејвер купу изненадио Александера Зверева, а у Пекингу је наставио са одличним резултатима.
(Б92)
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