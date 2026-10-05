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Зверев поново о Ђоковићу: "Играо је као прије пет година"

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05.10.2026 15:49

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Зверев поново о Ђоковићу: "Играо је као прије пет година"
Фото: Tanjug/AP/Achmad Ibrahim

Александар Зверев није имао много дилема када је требало описати издање Новака Ђоковића у полуфиналу турнира серије 500 у Пекингу.

Српски тенисер оставио је на Нијемца утисак играча из најбољих дана каријере, а Зверев сматра да је посебно импресиван био начин на који је Ђоковић контролисао игру са основне линије.

"Играо је као прије пет година, поготово са основне линије".

Нијемац је Ђоковићеву партију сврстао међу његове најбоље у досадашњем дијелу године, узимајући у обзир и тријумф над Јаником Синером на Аустралијан опену.

"Једва да је грешио, ударао је равно. Уз победу против Синера у Мелбурну, мислим да је ово његов најбољи меч у овој години".

Посебну похвалу Зверев је упутио на рачун сервиса српског аса, који му је, како је оцијенио, био посебно важан у кључним моментима другог и трећег сета.

"И у другом и у трећем сету га је више пута извлачио из невоља".

Зверев је говорио и о условима у којима је меч одигран. Ниске температуре у Пекингу утицале су на карактеристике игре, али Нијемац није желио да их користи као оправдање за пораз.

"Било је хладно, можда само 11 степени и зато нисам могао да забијем много винера. Лопта није одскакала много, али то није разлог за мој пораз. Ђоковић је сјајно одиграо".

(б92)

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Тагови :

Александар Зверев

Новак Ђоковић

тенис

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