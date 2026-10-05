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Медведев пред полуфинале: Новак је луд

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05.10.2026 09:07

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Медведев пред полуфинале: Новак је луд
Фото: Tanjug / AP / Achmad Ibrahim

Новак Ђоковић одушевио је све у четвртфиналу Пекинга против Саше Зверева, а већ данас га чека нови велики испит.

Србина у полуфиналу чека у посљедње вријеме све бољи Данил Медведев. Рус је дао једну занимљиву изјаву пред њихов 16. међусобни сурет (10-5 води Новак).

"Новак је луд јер је стар, да се не лажемо, али и даље може да игра веома добро" поручио је Медведев.

Након тога је додао да Новак можда више не игра баш као прије неколико година, када је освајао по три Грен Слама годишње, али да је и даље изузетно тежак противник.

"Није нормално ово што Ђоковић ради, прије свега јер је стар. Много пута смо играли један против другога, тако да ћу уживати", рекао је шести тенисер свијета.

Меч између Ђоковића и Медведева заказан је данас не прије 13 часова по нашем времену.

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Тагови :

Новак Ђоковић

Данил Медведев

тенис

тенисер

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