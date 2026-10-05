Санчез расписао ванредне изборе

Аутор:АТВ редакција
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Шпански премијер Педро Санчез расписао је ванредне изборе за 29. новембар након што је Парламент Шпаније одбио мјере које је Влада предложила за ублажавање стамбене кризе.
Санчез је постао познат широм свијета по заузимању снажног става о питањима попут палестинске државности, одбране мултилатералних институција и обрачуна са "технолошким олигарсима", али је низ неуспјеха и скандала ослабио његову позицију на домаћој политичкој сцени.
Његов пораз на изборима означио би крај једне од посљедњих љевичарских влада у Европи у вријеме када крајња десница остварује све боље резултате широм континента.
Анкете јавног мњења показују да предност има коалиција коју предводи конзервативна Народна странка уз подршку крајње десно оријентисаног Вокса.
Уколико та коалиција побиједи на изборима, то ће бити први пут након смрти диктатора Франсиска Франка да једна крајње десничарска странка уђе у Владу, преноси Срна.
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