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Санчез расписао ванредне изборе

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05.10.2026 09:42

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Премијер Шпаније Педро Санчез позира за портрет након интервјуа за Асошијетед прес у Палати Монклоа у Мадриду, Шпанија, 27. јуна 2022. године.
Фото: Тanjug/AP Photo/Bernat Armangue, File

Шпански премијер Педро Санчез расписао је ванредне изборе за 29. новембар након што је Парламент Шпаније одбио мјере које је Влада предложила за ублажавање стамбене кризе.

Санчез је постао познат широм свијета по заузимању снажног става о питањима попут палестинске државности, одбране мултилатералних институција и обрачуна са "технолошким олигарсима", али је низ неуспјеха и скандала ослабио његову позицију на домаћој политичкој сцени.

Његов пораз на изборима означио би крај једне од посљедњих љевичарских влада у Европи у вријеме када крајња десница остварује све боље резултате широм континента.

Анкете јавног мњења показују да предност има коалиција коју предводи конзервативна Народна странка уз подршку крајње десно оријентисаног Вокса.

Уколико та коалиција побиједи на изборима, то ће бити први пут након смрти диктатора Франсиска Франка да једна крајње десничарска странка уђе у Владу, преноси Срна.

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Тагови :

Педро Санчез

Шпанија

ванредни избори

Мадрид

Парламент

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