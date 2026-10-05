Преживјела смртну казну, сад проживљава пакао: Руке пуне пликова

Аутор:АТВ редакција
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Криста Пајк је и четврти дан након неуспјешног извршења смртне казне у Тенесију без свијести и прикључена је на респиратор.
Њено стање могло би да остане неизвјесно данима, саопштио је један од њених адвоката.
О њеном здравственом стању откако је покушана егзекуција објављено је веома мало информација. Пајк је у болници под сталном стражом, а љекари покушавају да из њеног тијела уклоне велику дозу барбитурата пентобарбитала.
Њен адвокат Стивен Ферел потврдио је у емисији „State of the Union“ на Си-ен-ен-у да, према његовим сазнањима, Пајк није долазила к свијести.
„Колико ми је познато, није“, одговорио је на питање да ли се будила након покушаја погубљења.
Пајк данас има 50 година. Осуђена је на смрт као једна од најмлађих жена у САД које су добиле смртну казну, због убиства које је починила 1995. године, када је имала 18 година. Тада је, подстакнута љубомором, са својим дечком мучила и убила колегиницу Колин Слемер.
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Затворски службеници су јој дали двије дозе смртоносне инјекције. Пентобарбитал је није усмртио, а адвокати тврде да су јој руке пуне опекотина и пликова због агресивног дјеловања хемикалија.
Ферел је објаснио да је Пајк раније дала пуномоћ другој особи да доноси медицинске одлуке у њено име, а та особа сада штити њену приватност. Адвокатски тим није открио ко доноси одлуке о лијечењу и истиче да ће проћи још неколико дана прије него што буде познато да ли има шансе за опоравак.
„Тренутно не знамо, а можда никада нећемо ни сазнати, какву је тортуру прошла током тог процеса, да ли је била свјесна, колики је физички бол трпјела и кроз какво је психичко мучење пролазила“, рекао је Ферел.
Само извршење казне каснило је више од осам сати јер је Врховни суд САД разматрао жалбу одбране. Суд је на крају поништио одлуку нижег суда о одлагању егзекуције. Одбрана је тражила одлагање како би се испитало да ли је порота приликом изрицања пресуде требало да узме у обзир чињеницу да је Пајк у дјетињству била жртва сексуалног злостављања.
Њени адвокати су затражили од суда да нареди затворским службеницима да сачувају све писане записе, комуникацију, фотографије и видео-снимке покушаја егзекуције.
Тенеси, попут многих других савезних држава које извршавају смртну казну, већину детаља о погубљењима држи у тајности, од набавке лијекова до резултата тестирања њиховог квалитета.
„Држава Тенеси мора да почне отворено да комуницира са грађанима о томе шта тачно ради. Само тако људи могу у демократском процесу да одлуче да ли желе да се такве ствари чине у њихово име“, рекао је Ферел за ЦНН.
Ово је други пут ове године да Тенеси није успио да погуби затвореника. У мају је прекинута егзекуција Тонија Карутерса јер особље није успјело да му уведе секундарну инфузиону линију.
Комесар затворског система Тенесија Френк Страда поднио је оставку.
Гувернер Бил Ли наредио је независну истрагу система извршења смртне казне. Истрагу ће водити бивши савезни тужилац Ед Стентон, који је већ анализирао протоколе након што је гувернер 2022. године одложио једно погубљење. Тада је утврђено да се држава није придржавала сопствених правила о смртоносним инјекцијама.
Затворски службеници и канцеларија државног тужиоца Тенесија готово да нису давали никакве изјаве откако је Пајк хоспитализована.
Још није јасно шта ће бити са њеном пресудом. Адвокати су од гувернера затражили да јој смртну казну преиначи у доживотни затвор.
„Чак и ако се физички опорави, то можда неће бити потпун опоравак. Могло би да се постави и питање њене урачунљивости“, напоменуо је Ферел.
Пајк никада није порицала убиство 19-годишње Колин Слеммер 1995. године. Обе су биле полазнице програма Job Corps у Ноксвилу.
Тужиоци су навели да је Пајк намамила Слеммер на осамљено мјесто јер ју је сматрала супарницом. Тамо су је она и њен дечко сјекли скалпелом и тукли комадом асфалта. На тијелу жртве био је урезан сотонски симбол, преноси Телеграф.рс.
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