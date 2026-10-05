Болсонаро и Лула иду у други круг предсједничких избора у Бразилу

Потврду да ће бити одржан други круг објавио је Виши изборни суд (TSE), када је било обрађено 96,78 одсто бирачких мјеста. У том тренутку Болсонаро је имао 47,39 одсто гласова, док је Лула освојио 44,74 одсто.

Десничарски кандидат на предсједничким изборима у Бразилу Флавио Болсонаро и актуелни предсједник из редова љевице Луис Инасио Лула да Силва пласирали су се у други круг предсједничких избора, који ће бити одржан 25. октобра, пренио је портал „Глобо“.

За три седмице бирачи ће одлучити да ли ће Болсонаро управљати земљом наредне четири године или ће Лула освојити четврти предсједнички мандат.

Уколико Болсонаро буде изабран, дужност ће преузети са 45 година, 5. јануара 2027. године, на функцији коју је његов отац Жаир Болсонаро обављао од 2019. до 2022. године.

Уколико побиједи Лула, преузеће четврти мандат са 81 годином и постати први Бразилац који је четири пута био на челу земље.

Право гласа имало је готово 159 милиона бирача, док се на предсједничком листићу налазило 12 кандидата.

Осим предсједника, Бразилци су бирали и посланике на савезном и покрајинском нивоу, гувернере, као и дио сенатора.

Лула, који са 80 година спада међу најстарије шефове држава на свијету, учествује на својим седмим предсједничким изборима и покушава да освоји четврти, неузастопни мандат.

Болсонаро се први пут кандидује за предсједника и настоји да врати своју породицу на власт, након што је његов отац био предсједник Бразила од 2019. до 2022. године.

Двојица кандидата представљају супротстављене дијелове политичког спектра и имају различите ставове о бројним питањима, од борбе против организованог криминала до односа највеће латиноамеричке земље са администрацијом америчког предсједника Доналда Трампа.

(РТС)