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САД јачају снаге на Блиском истоку: Иран пријети потпуном блокадом Ормуза

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05.10.2026 07:00

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Моторни чамац пролази поред усидрених трговачких бродова кроз измаглицу у Хормушком тјеснацу код Бандар Абаса у Ирану, у понедјељак, 7. септембра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Америчка администрација разматра наредне кораке у рату са Ираном, док Пентагон шаље додатне снаге на Блиски исток.

Носач авиона „Теодор Рузвелт“ требало би да стигне у регион у новембру, чиме би америчко војно присуство било додатно појачано. Истовремено, Иран припрема мјере којима би додатно ограничио пролазак бродова кроз Ормуски мореуз.

Командант Иранске револуционарне гарде Али Фадави тврди да је Ормуски мореуз и даље под контролом Ирана и да је морнарица упозорила бродове који користе јужну руту под надзором САД да би „њихова пловила могла да буду мета у било ком тренутку“.

Техеран поручује да неће попустити под америчким притиском и да ће мореуз остати затворен док се не испуне његови услови.

Ирански званичници истовремено оптужују Вашингтон за контрадикторне поруке – од позива на преговоре до пријетњи војном конфронтацијом.

Сукоб се паралелно шири и на Јемен. Снаге међународно признате јеменске владе извеле су нападе на положаје Хута у Сани и најавиле додатно јачање снага у провинцији Таиз.

Израел, с друге стране, покушава да умањи значај евентуалних неслагања са Вашингтоном, уз поруку предсједника Исака Херцога да је Доналд Трамп „пријатељ број један“ Израела.

(РТС)

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Тагови :

Америка

Иран

Техеран

Сукоб

Ормуски мореуз

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