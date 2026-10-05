САД јачају снаге на Блиском истоку: Иран пријети потпуном блокадом Ормуза

Аутор:АТВ редакција
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Америчка администрација разматра наредне кораке у рату са Ираном, док Пентагон шаље додатне снаге на Блиски исток.
Носач авиона „Теодор Рузвелт“ требало би да стигне у регион у новембру, чиме би америчко војно присуство било додатно појачано. Истовремено, Иран припрема мјере којима би додатно ограничио пролазак бродова кроз Ормуски мореуз.
Командант Иранске револуционарне гарде Али Фадави тврди да је Ормуски мореуз и даље под контролом Ирана и да је морнарица упозорила бродове који користе јужну руту под надзором САД да би „њихова пловила могла да буду мета у било ком тренутку“.
Техеран поручује да неће попустити под америчким притиском и да ће мореуз остати затворен док се не испуне његови услови.
Ирански званичници истовремено оптужују Вашингтон за контрадикторне поруке – од позива на преговоре до пријетњи војном конфронтацијом.
Сукоб се паралелно шири и на Јемен. Снаге међународно признате јеменске владе извеле су нападе на положаје Хута у Сани и најавиле додатно јачање снага у провинцији Таиз.
Израел, с друге стране, покушава да умањи значај евентуалних неслагања са Вашингтоном, уз поруку предсједника Исака Херцога да је Доналд Трамп „пријатељ број један“ Израела.
(РТС)
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