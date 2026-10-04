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Оборен кишни рекорд: Ево гдје је киша пљуштала 37 дана заредом

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04.10.2026 18:28

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Оборен кишни рекорд: Ево гдје је киша пљуштала 37 дана заредом
Фото: Pixabay

Рекордни низ кишних дана у централном Токију завршен је у суботу након 37 дана пљускова, саопштила је данас Јапанска метеоролошка агенција.

У престоници Јапана у суботу није падала киша након што је утицај тајфуна и продуженог јесењег кишног фронта изазвао рекордан број кишних дана, преноси Кјодо.

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Претходни рекорд био је 33 узастопна дана кише, од краја јуна 2019. године.

Метеоролошка агенција је саопштила да је источни Јапан забиљежио највећу количину падавина и најмање сунчеве свјетлости у септембру, од када су почеле да се воде евиденције 1946. године.

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Тагови :

Јапан

Киша

невријеме

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