Оборен кишни рекорд: Ево гдје је киша пљуштала 37 дана заредом

Аутор:АТВ редакција
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Рекордни низ кишних дана у централном Токију завршен је у суботу након 37 дана пљускова, саопштила је данас Јапанска метеоролошка агенција.
У престоници Јапана у суботу није падала киша након што је утицај тајфуна и продуженог јесењег кишног фронта изазвао рекордан број кишних дана, преноси Кјодо.
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Претходни рекорд био је 33 узастопна дана кише, од краја јуна 2019. године.
Метеоролошка агенција је саопштила да је источни Јапан забиљежио највећу количину падавина и најмање сунчеве свјетлости у септембру, од када су почеле да се воде евиденције 1946. године.
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