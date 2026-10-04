Лула и Болсонаро у "мртвој трци", одлучиваће други круг

Аутор:АТВ редакција
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Бирачи у дубоко поларизованом Бразилуданас излазе на изборе за новог предсједника, гдје су главни кандидати актуелни шеф државе, љевичар Луиз Инацијо Лула да Силва, и десничарски сенатор Флавио Болсонаро, који воде изузетно изједначену борбу.
Право гласа има готово 159 милиона људи. Не очекује се да ће иједан од водећих кандидата освојити апсолутну већину потребну за побједу у првом кругу, па је извјесно да ће се ићи у други круг 25. октобра.
Главне теме предизборне кампање јесу криминал, улога државе, независност Врховног суда и односи са Сједињеним Америчким Државама. Флавио Болсонаро, из Либералне странке (ПЛ), планира смањење државне администрације и залаже се за оштрији обрачун са криминалом.
Лула, из Радничке странке (ПТ), намјерава да настави социјалне програме своје владе и јавна улагања, уз задржавање снажне улоге државе. Лула, који се на предсједничку функцију вратио 2023. године, бори се за свој четврти мандат. Претходно је на челу државе био од 2003. до 2010. године.
Флавио Болсонаро обавља дужност сенатора од 2019. године и ово му је прва предсједничка кандидатура. Његов отац, бивши предсједник Жаир Болсонаро, изгубио је претходне предсједничке изборе од Луле 2022. године тијесном разликом.
Врховни суд га је касније осудио на више од 27 година затвора због покушаја државног удара након изборног пораза. Болсонаро тренутно издржава казну у кућном притвору због нарушеног здравственог стања.
За функцију предсједника бори се укупно дванаест кандидата. Поред Луле и Болсонара, ту су и гувернери Роналдо Кајадо и Ромеу Зема, као и психијатар и писац Аугусто Кури, преноси Index.
Остали кандидати, према истраживањима јавног мњења, знатно заостају за водећим двојцем.
Поред предсједника и потпредсједника, Бразилци бирају двије трећине Сената (од укупно 81 члана) и свих 513 посланика Представничког дома. Бирачи такође бирају гувернере 26 савезних држава и Савезног округа, као и посланике у локалним скупштинама.
Гласање је у Бразилу обавезно, а први прелиминарни резултати очекују се убрзо по затварању биралишта.
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