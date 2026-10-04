Трамп објавио формирање радне групе за суперинтелигенцију

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп објавио је данас формирање радне групе за суперинтелигенцију, задужену да осигура да Америка има водећу улогу у развоју вјештачке интелигенције.
Амерички лист "WSJ" писао је јуче да Бијела кућа скупља радну групу задужену за припрему извјештаја у року од 120 дана о ризицима и могућностима вјештачке интелигенције, те дефинисање одговорности администрације у том сектору.
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Лист наводи да је циљ групе, на чијем је челу директор Националне обавјештајне агенције Џеј Клејтон, да осигура руководећу улогу Вашингтона у развоју вјештачке интелигенције.
"Након историјског споразума Бијеле куће о суперинтелигенцији, објављујем формирање радне групе за суперинтелигенцију", навео је Трамп на својој друштвеној мрежи "Truth social".
Према наводима америчког предсједника, Клејтон ће, уз предсједника Комисије за савезну трговину Ендрјуа Фергусона и друге вишерангиране званичнике, имати руководећа мјеста у групи како би се осигурало да Америка и даље има водећу улогу у свијету у сектору суперинтелигенције.
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Трамп је крајем прошлог мјесеца потписао извршни указ којим даје директиву државним агенцијама да вјештачку интелигенцију називају суперинтелигенцијом.
(Срна)
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