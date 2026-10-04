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Трамп објавио формирање радне групе за суперинтелигенцију

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04.10.2026 17:26

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Предсједник САД-а Доналд Трамп говори у Овалној соби БИЈеле куће, у срИЈеду, 30. септембра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп објавио је данас формирање радне групе за суперинтелигенцију, задужену да осигура да Америка има водећу улогу у развоју вјештачке интелигенције.

Амерички лист "WSJ" писао је јуче да Бијела кућа скупља радну групу задужену за припрему извјештаја у року од 120 дана о ризицима и могућностима вјештачке интелигенције, те дефинисање одговорности администрације у том сектору.

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Лист наводи да је циљ групе, на чијем је челу директор Националне обавјештајне агенције Џеј Клејтон, да осигура руководећу улогу Вашингтона у развоју вјештачке интелигенције.

"Након историјског споразума Бијеле куће о суперинтелигенцији, објављујем формирање радне групе за суперинтелигенцију", навео је Трамп на својој друштвеној мрежи "Truth social".

Према наводима америчког предсједника, Клејтон ће, уз предсједника Комисије за савезну трговину Ендрјуа Фергусона и друге вишерангиране званичнике, имати руководећа мјеста у групи како би се осигурало да Америка и даље има водећу улогу у свијету у сектору суперинтелигенције.

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Трамп је крајем прошлог мјесеца потписао извршни указ којим даје директиву државним агенцијама да вјештачку интелигенцију називају суперинтелигенцијом.

(Срна)

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Вјештачка интелигенција

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