Карантин у болницама због мистериозне смрти раднице из лабораторије: ''Отворено се говори о куги''

Аутор:АТВ редакција
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У неколико болница у Иркутску уведен је троонедељни карантин након смрти 28-годишње раднице Института за борбу против куге Роспотребнадзора, док руска служба за заштиту потрошача и надзор здравља тврди да је преминула од упале плућа непознате етиологије.
Епидемиолошка ситуација у Иркутској области је стабилна, пишу данас руски медији.
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Руски портал "Људи Бајкала" објавио је да је карантин уведен у градским болницама број 1, 3 и 10, као и у једној дјечијој болници.
Карантин је, према наводима тог медија, уведен и у једном од породилишта у Иркутску, што је породица једне од породиља потврдила новинарима.
Извор тог портала из здравственог сектора рекао је да љекари у Иркутску "већ отворено говоре о куги", али да се та дијагноза не наводи у документима пацијената који стижу у болнице.
Роспотребнадзор је убрзо након објављивања текста саопштио да је "санитарно-епидемиолошка ситуација у Иркутској области, као и у градовима Иркутску и Шелехову, стабилна", као и да је организован "посебан комплекс мјера".
Повод за спровођење тих мјера био је случај оболијевања запослене у Иркутском институту за борбу против куге од "упале плућа непознате етиологије", наводи Роспотребнадзор.
Та служба је посебно истакла да у организму преминуле нису пронађени "микроорганизми повезани са њеном професионалном делатношћу".
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У Шелехову, граду у близини Иркутска, 28-годишња Дарија Шипилова, која је била хоспитализована 29. септембра, преминула је два дана касније.
Како наводе "Људи Бајкала", Шипилова је била лаборанткиња Института за борбу против куге.
У руским медијима су се појавиле двије верзије догађаја.
Према једној, Шипилова је обољела од плућне куге након повратка са Тајланда.
Према другој, случајно је разбила епрувету са узрочником куге.
Роспотребнадзор, међутим, тврди да у институту није било ванредних ситуација повезаних са патогеним микроорганизмима.
Гувернер Иркутске области Игор Кобзев саопштио је 2. октобра да је одржао састанак са главном руском санитарном инспекторком Аном Поповом, која је лично допутовала у Иркутск.
Као разлог састанка навео је "појаву информације о сумњи на случај оболијевања становника региона од посебно опасне инфекције".
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Истовремено, предсједник сусједне Бурјатије Алексеј Циденов објавио је да жена која је, како је првобитно навео, "преминула од куге у Иркутској области" није долазила у Бурјатију.
Та објава је накнадно измијењена, па је формулација промијењена у "жена која је могуће преминула од куге".
Према изворима руских медија, од 1. октобра возила хитне помоћи којима су на прегледе превожене особе које су биле у контакту са Шипиловом наводно су почели да прате припадници руске Федералне службе безбједности (ФСБ).
Према подацима листа "Известија", до 2. октобра у карантин је било смјештено 197 особа.
(Танјуг)
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