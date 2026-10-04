Ово је излазност на општим изборима до 15 часова

Аутор:АТВ редакција
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Излазност до 15 часова на општим изборима
У Добоју је до 15.00 часова гласало 38 одсто грађана уписаних у бирачки списак, речено је у Градској изборној комисији. За опште изборе у Добоју уписана су 63.118 бирача, преноси Срна
У Требињу је до 15.00 часова изашло 39,78 одсто бирача, а очекује се да гласање буде продужено на појединим бирачким мјестима, изјавио је Срни предсједник Градске изборне комисије /ГИК/ Синиша Терзић.
Терзић је истакао да је на једном бирачком мјесту гласање било у прекиду сат времена јер гласачки листићи за Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ нису били компатибилни са скенером, били су шири неколико милиметара.
Он је навео да је раније данас било проблема са бирачким мјестима која нису отворена на вријеме због чега вјерује да ће ту бити продужено вријеме гласања.
"Сви ти прекиди у трајању до три часа ће се надокнадити у времену колико је прекид трајао", рекао је Терзић, те додао да се гласање сада одвија својим током.
На подручју Дервенте до 15.00 часова гласала су 7.193 бирача или 22,36 одсто, речено је Срни у Градској изборној комисији.
Право гласа у Дервенти има 33.280 бирача, који могу гласати на 43 редовна бирачка мјеста, а ангажовано је и 10 мобилних тимова.
На подручју Мркоњић Града до 15.00 часова своје право гласа остварило је 5.416 бирача или 31,31 одсто, рекао је Срни предсједник Општинске изборне комисије /ОИК/ Слободан Рајковић.
Поред редовних бирачких мјеста на којима бирачи могу да остваре своје право гласа, на терену је и шест мобилних тимова.
Право гласа има 17.301 бирач.
У Петрову је до 15.00 часова гласало 31,88 одсто бирача, речено је из Општинске изборне комисије.
У бирачки списак у Петрову уписано 6.150 гласача.
У БиХ се одржавају општи избори, а у централни бирачки списак уписано је 3.408.517 бирача.
Излазност бирача у Бијељини до 15.00 часова је 29,52 одсто и нижа је за осам одсто него на посљедњим општим изборима, рекла је предсједник Градске изборне комисије дијана Савић Божић.
Сви скенери су у функцији, први пут је данас рекла Божићева новинарима и најавила да ће, у договору са Централном изборном комисијом, гласање бити продужено на мјестима гдје се каснило.
Према њеним ријечима, ГИК до сада није имао притужбе на ток избора.
На подручју Шамца до 15.00 часова гласао је 5.371 бирач или 34,59 одсто, а изборни процес се одвија без проблема, рекла је Срни предсједник Општинске изборне комисије /ОИК/ Ружца Мокрић.
"Нема великих гужви на бирачким мјестима. Гласање протиче мирно, без проблема", рекла је Мокрићева.
Уколико се појаве неки ситни проблем, она је навела да се рјешавају на лицу мјеста.
Право гласа на подручју општине Шамац има 15.341 бирач. Грађани своје право остварују на 26 бирачких мјеста, а мобилни тим обилази 132 гласача који због болести не могу доћи на биралишта.
У општини Језеро до 15.00 часова гласао је 441 бирач или 28,22 одсто, рекла је предсједник Општинске изборне комисије /ОИК/ Илијана Павловић.
Павловићева је навела да право гласа у овој локалној заједници имају 1.142 бирача.
Она је додала да се изборни процес одвија без проблема на два бирачка мјеста.
У општини Кнежево је до 15.00 часова гласало 3.127 бирача или 35,5 одсто, рекао је Срни члан Општинске изборне комисије /ОИК/ Његош Дукић.
Дукић је рекао да је у току замјена скенера на једном већем бирачком мјесту.
На подручју општине Кнежево има 20 редовних бирачких мјеста, а организована су три мобилна тима.
На подручју Братуца до 15.00 часова изашло је 32,97 одсто бирача, а гласање ће бити продужено на три биралишта, рекао је Срни предсједник Општинске изборне комисије /ОИК/ Мијат Ћирковић.
Ћирковић је навео да су због техничке неисправности замијењени скенери на три бирачка мјеста, на којима ће бити продужено гласање за онолико времена колико је било прекинуто због замјене скенера.
Напоменуо је да гласање отежава велики број бирача пријављених након 20. августа чија се имена не налазе на бирачком списку, па им ОИК издаје потврде за гласање на непотврђеним гласачким листићима.
У Братунцу право гласа има 19.062 бирача које могу да остваре на 27 бирачких мјеста. Ангажована су и три мобилна тима који посјећују старе и непокретне особе и омогућавају им да остваре своје бирачко право на кућним адресама.
На општим изборима у општини Пале до 15.00 часова гласало је 8.397 гласача или 42,19 одсто, рекао је Срни предсједник Општинске изборне комисије Предраг Слијепчевић.
У овој општини право гласа имају 19.902 бирача.
Нису пријављени проблеми у изборном процесу.
У Шековићима је до 15.00 часова гласало 2.894 бирача или 43,60 одсто, изјавио је Срни предсједник Општинске изборне комисије /ОИК/ Небојша Видаковић.
У овој општини право гласа има укупно 7.453 гласача.
Они могу да гласају на 11 бирачких мјеста, једним са непотврђеним гласачким листићима и у одсуству, а 822 бирача гласаће путем поште.
У Новом Граду до 15.00 часова гласало је 7.379 бирача или 28,7 одсто, речено је у Општинској изборној комисији /ОИК/.
Предсједник ОИК-а Љубан Кнежевић каже да, након што су отклоњени проблеми којих је јутрос било на неколико скенера, изборни процес протиче без већих проблема.
У Новом Граду јутрос у 7.00 часова отворено је 45 бирачких мјеста. Право гласа има 25.870 грађана.
У Шипову су до 15.00 часова гласала 2.953 бирача или 28,22 одсто, изјавила је Срни предсједник Општинске изборне комисије /ОИК/ Вида Ракита.
Ракита је навела да право гласа има 10.519 бирача.
Гласа се на 17 бирачких мјеста, а на терену су и два мобилна тима.
У Челинцу је до 15.00 часова гласало 41,51 одсто бирач, а ситуација се стабилизовала и скенери функционишу, али неке бираче не могу да идентификују, изјавио је Срни предсједник Општинске изборне комисије /ОИК/ Милан Пејановић.
"Неке бираче не можемо идентификовати на тим уређајима, остало је све у реду. Нема инцидената", навео је Пејановић.
Он је рекао да мјестимично има гужве у интервалима, наводећи да се бирач на гласању задржи у просјеку око пет минута.
"Уколико буде прекида у току гласања биће по неких 15-так минута помјерено затварање, не би требало више", навео је Пејановић.
Он је рекао да су бирачка мјеста у општини Челинац отворена јутрос са неколико минута закашњења.
Гласање у овој општини одвија се на 26 редовних бирачких мјеста, а право гласа има 15.580 бирача.
Ангажована су два мобилна тима, а право гласа путем њих обавиће 60 регистрованих грађана.
На Сокоцу је до 15.00 часова на општим изборима гласало 46,81 одсто, изјавио је Срни предсједник Општинске изборне комисије Драган Башевић.
На Сокоцу су регистрована 10.384 бирача.
Гласа се на 15 редовних бирачких мјеста, а формиран је и један мобилни тим.
Башевић је рекао да се гласање одвија без проблема.
У Билећи је до 15.00 часова гласало 4.085 или 41,7 одсто бирача, речено је Срни у Општинској изборној комисији /ОИК/.
У Билећи право гласа има 9.798 бирача, који ће моћи да гласају на 21 редовном бирачком мјесту, а формирани су и по један мобилни тим за град и за села, док је једно бирачко мјесто са непотврђеним гласачким листићима придружено редовном бирачком мјесту.
"За сада нема никаквих проблема приликом гласања", навели су из ОИК-а.
У БиХ се данас одржавају општи избори, а у централни бирачки списак уписано је 3.408.517 бирача.
На подручју Прњавора до 15.00 часова гласало је 10.376 бирача или 26,23 одсто, речено је Срни у Градској изборној комисији /ГИК/.
У Прњавору право гласа има 39.561 бирач.
Предвиђено је 50 редовних бирачких мјеста, уз једно за гласање у одсуству.
На подручју Костајнице до 15.00 часова гласало је 1.520 бирача или 31,09 одсто, изјавила је Срни предсједник Општинске изборне комисије /ОИК/ Свјетлана Бајалица.
Бајалица је додала да изборни процес протиче без већих проблема.
На подручју општине Костајнице гласа се на 11 редовних бирачких мјеста, бирачком мјесту за гласање на непотврђеним, ковертираним гласачким листићима и бирачком мјесту за гласање у одсуству.
Формиран је и један мобилни тим за који је пријављен 31 бирач.
Право гласа има 4.920 гласача.
У општини Власеница до 15.00 часова гласало је 3.805 бирача или 40,35 одсто, а на појединим бирачким мјестима још има застоја због техничких проблема, изјавила је Срни предсједник Општинске изборне комисије /ОИК/ Сања Ристић.
Право гласа имају 9.692 бирача, која ће гласати на 19 редовних бирачких мјеста, једном за гласање у одсуству и на непотврђеним гласачким листићима.
Ангажована су и четири мобилна тима.
У Рогатици је до 15.00 часова гласало је 4.442 бирача, што је 46,14 одсто, изјавио је Срни предсједник Општинске изборне комисије /ОИК/ Неда Обрадовић.
Регистровано је 8.700 бирача.
Бирачи могу гласати на 20 редовних бирачких мјеста, а формирана су и два мобилна тима.
У Калиновику је до 15.00 часова гласало 53,81 одсто или 924 од укупно 1.694 бирача, рекао је Срни предсједник Општинске изборне комисије Марко Бозало.
Према његовим ријечима, изборни процес на осам редовних бирачких мјеста у овој општини протиче без проблема.
У БиХ се одржавају општи избори, а у централни бирачки списак уписано је 3.408.517 бирача.
У општини Србац је до 15.20 часова гласало 6.774 или 39,27 одсто бирача, изјавио је Срни предсједник Општинске изборне комисије /ОИК/ Душко Митрић.
Митрић је навео да, осим повременог застоја скенера чији се кварови брзо отклоне, нема других потешкоћа у изборном процесу.
Бирачи на подручју општине Србац могу да гласају да 33 редовна бирачка мјеста, а
ангажована су три мобилна тима.
У Фочи је до 15.00 часова гласало 6.156 бирача или 37,7 одсто, а због застоја у раду скенера гласање ће бити продужено на неколико биралишта, навели су из Градске изборне комисије /ГИК/.
Предсједник ГИК-а Владимир Кулић рекао је да је на три бирачка мјеста гласање прекидано због застоја у раду скенера, па ће за толико времена бити продужено.
У Рјечици гласање ће бити продужено сат времена, у Центру два 45 минута, а два и по сата у Миљевини два.
Гласање ће бити продужено и на мјестима гдје је почетак изборног процеса каснио, а кашњења су износила од 10 до 30 минута.
За опште изборе у бирачки списак уписано је 16.327 бирача.
У Градишци су на општим изборима до 15.00 часова гласала 15.982 бирача или 29,15 одсто од укупно 54.833 уписана у бирачки списак, потврђено је из Градске изборне комисије /ГИК/.
У односу на опште изборе 2022. године излазност је мања за око 2.300 бирача.
Изборни процес одвија се без већих проблема, на свих 90 бирачких мјеста и посредством једног мобилног тима.
У Гацку су до 15.00 часова гласала 3.364 бирача или 42,97 одсто, подаци су Централне изборне комисије БиХ.
Према подацима, право гласа у Гацку има 7.828 бирача.
У БиХ данас се одржавају општи избори.
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