Лакташи: На неким бирачким мјестима ће бити продужено гласање

Аутор:АТВ редакција
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Велике гужве забиљежене су данас на биралиштима у Лакташима, а на појединима ће бити продужено гласање, рекла је Срни предсједник Градске изборне комисије (ГИК) Гордана Нишић.
"Све је уредно, само су велике гужве, па смо ишли на терен да видимо шта се дешава", рекла је Нишићева и додала да зато нема података о излазности до 15.00 часова.
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Она је подсјетила да је јутрос било кашњења на неколико бирачких мјеста јер скенери нису могли да се покрену, док се на појединим каснило са отварањем десетак минута због бројања гласачких листића и за толико времена ће бити продужено гласање.
Право гласа у Лакташима има 33.756 бирача који могу да гласају на 48 редовних бирачких мјеста, на једном бирачком мјесту за гласање у одсуству, а формирано је и седам мобилних тимова.
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