Огласио се МУП Српске: Три инцидента, на једном мјесту посматрач насрнуо на члана комисије

Аутор:Стеван Лулић
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Министарство унутрашњих послова Републике Српске саопштило је да се процес гласања на Општим изборима на подручју Републике Српске одвија мирно, иако су евидентирани прекиди гласања на бирачким мјестима.
Додали су да су до 16,00 часова евидентирана три инцидента на бирачким мјестима у Српској.
БиХ
Инцидент на гласању у Зеници
"09,45 часова у мјесту Челебићи, Град Фоча полицијски службеници су поступали по пријави нарушавања јавног реда и мира да је лице М.Р. (посматрач) физички напало лице П.О, члана Изборне комисије. Лицу М.Р. је издат прекршајни налог због почињеног прекршаја из члана 12. Закона о јавном реду и миру (туча и физички напад)", саопштено је из МУП-а.
Други инцидент пријављен је у 12,20 часова.
"Полицијски службеници поступали су по пријави лица Н.Б. на бирачком мјесту Појезна, Град Дервента да га је вербално напало лице Д.В. Против пријављеног лица надлежном суду биће поднесен захтјев за покретање прекршајног поступка због почињеног прекршаја из члана 8. Закона јавног реда и мира (вријеђање)", појашњавају у Министарству унутрашњих послова.
До трећег инцидента дошло је у 15 сати када је Е.Х. пријавио да је А.К. на бирачком мјесту Дивич, Град Зворник упућивао увреде његовој супрузи Е.Х., предсједници тог бирачког мјеста. Полиција је А.К. уручила прекршајни налог због почињеног прекршаја по члану 7. Закона о јавном реду и миру (свађа, вика, вриска и непристојно понашање).
"Подсјећамо, грађанима су данас на располагању локације за издавање личних докумената Министарства које раде до 19,00 часова. Грађанима ће бити на располагању реферати личних карата, пребивалишта, боравишта и ЈМБ, укључујући и аквизицију", кажу у МУП-у.
Из Министарства подсјећају и на забране у саобраћају.
"У циљу предузимања мјера и радњи поводом наступајућих Општих избора на подручју Босне и Херцеговине, министар унутрашњих послова Републике Српске издао је наредбу о забрани превоза експлозивних материја и наоружања и војне опреме у друмском саобраћају на подручју Републике Српске, осим за превоз противградних ракета за потребе ЈП 'Противградна превентива Републике Српске' А.Д. Градишка, као и за превоз пиротехничких средстава за извођење најављених ватромета данас и сутра, 05.10.2026. године до 06,00 часа. Министарство у сједишту, ПУ и ПС, за наведене дане неће издавати одобрења за превоз експлозивних материја и наоружања и војне опреме", објашњено је из МУП-а.
Додају да је у истом периоду на снази забрана саобраћаја за теретна возила преко 3,5 тона укупне масе на свим јавним путевима у Републици Српској.
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