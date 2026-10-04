Нови подаци: До 17 сати гласало 32,20 одсто бирача

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
До 17 сати на Општим изборима у БиХ гласало је 32,20 одсто уписаних бирача, показује службени извјештај Централне изборне комисије БиХ.
До 17 часова гласало је 1.097.589 од укупно 3.408.517 бирача, од чега је 535 гласова прикупљено у дипломатско-конзуларним представништвима.
Извјештај обухвата 5.320 од 5.642 бирачка мјеста (94,29 одсто).
У односу на извјештај од 15 сати, када је излазност износила 26,88 посто, одзив је порастао за 5,32 процентна поена. У протекла два сата гласало је додатних око 181.000 бирача.
У Републици Српској до 17 сати гласало је 37,28 одсто бирача (452.778 од 1.214.449), док је у Федерацији БиХ излазност 30,03 одсто (621.343 од 2.068.973). У Брчко дистрикту гласало је 29,77 посто бирача (22.933 од 77.026).
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
19
49
19
49
19
46
19
44
19
37
Тренутно на програму