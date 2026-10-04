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Нови подаци: До 17 сати гласало 32,20 одсто бирача

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04.10.2026 17:35

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Скенирање личне карте на изборима 2026.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

До 17 сати на Општим изборима у БиХ гласало је 32,20 одсто уписаних бирача, показује службени извјештај Централне изборне комисије БиХ.

До 17 часова гласало је 1.097.589 од укупно 3.408.517 бирача, од чега је 535 гласова прикупљено у дипломатско-конзуларним представништвима.

Извјештај обухвата 5.320 од 5.642 бирачка мјеста (94,29 одсто).

У односу на извјештај од 15 сати, када је излазност износила 26,88 посто, одзив је порастао за 5,32 процентна поена. У протекла два сата гласало је додатних око 181.000 бирача.

У Републици Српској до 17 сати гласало је 37,28 одсто бирача (452.778 од 1.214.449), док је у Федерацији БиХ излазност 30,03 одсто (621.343 од 2.068.973). У Брчко дистрикту гласало је 29,77 посто бирача (22.933 од 77.026).

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Тагови :

Избори 2026

избори

Излазност на изборима

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