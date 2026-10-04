Траже понављање у Брчком: Нема листића за Српску, дуплирани за ФБиХ

Аутор:АТВ редакција
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Бирачи српске националности нису могли да гласају на бирачком мјесту у Буквику због чега је изборни процес нарушен и треба да буде поновљен, рекао је предсједник мјесне заједнице Буквик у Брчко дистрикту Илија Јовичић.
"Представници бирачког одбора јуче су преузели уредно означене и запечаћене кутије, али када су их јутрос отворили, установили су да нема листића за Републику Српску, већ да су спаковани дупли листићи за ФБиХ. Бирачи са ентитетским држављанством ФБиХ могу да гласају, а не можемо ми са ентитетским држављанством Српске", навео је Јовичић.
Јовичић је појаснио новинарима да је од укупно 403 уписана бирача, више од 320 са ентитетским ентитетским држављанством Републике Српске, а око 80 је са ентитетским држављанством ФБиХ.
Он је истакао да је једино праведно рјешење одгађање гласања на овом бирачком мјесту за седам или 14 дана да би се свим грађанима омогућило да остваре бирачко право.
Јовичић је упозорио да је због овог пропуста нарушен изборни процес и да је већ настала огромна штета, јер су многи мјештани допутовали из иностранства и других општина како би данас гласали.
"Људи су дошли из Словеније, Њемачке, Бањалуке, узели слободне дане и сада су онемогућени да обаве грађанску дужност. Они не могу поново добити слободне дане за двије седмице, што ће директно смањити излазност и број гласова за Републику Српску са овог бирачког мјеста", нагласио је Јовичић.
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