Не ради скенер на Шумарском факултету, није могуће гласање

Аутор:АТВ редакција
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На бирачком мјесту на Шумарском факултету у Сарајеву тренутно није могуће гласати, сазнаје портал "Аваза".
Како је потврдила предсједница Општинске изборне комисије Ново Сарајево Јасна Никшић, проблем се тренутно рјешава.
"Имамо проблем са скенером, техничка подршка је на терену и покушавају ријешити проблем", рекла је Никшић за "Аваз".
Појаснила је да тренутно није могуће гласати, а за тај период за који буде обустављено гласање, оно ће бити продужено вечерас.
Што се тиче других бирачких мјеста у овој општини, како је рекла Никшић за Аваз, тренутно нема проблема.
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